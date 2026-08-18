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belügyminiszter

Pósfai Gábor: a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát

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A magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, és ehhez a Belügyminisztériumban is alapvető változásokra van szükség – jelentette ki Pósfai Gábor belügyminiszter az augusztus 20-i ünnepségen Budapesten. A tárcavezető bérrendezést, létszámhiány enyhítését és modernebb munkakörülményeket ígért a rendvédelmi dolgozóknak, miközben új szervezeti kultúrát és nagyobb számonkérhetőséget sürgetett. Az ünnepségen 109 rendvédelmi dolgozót léptettek elő vagy tüntettek ki.
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belügyminiszteraugusztus 20beszéd

A magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát az állam törvényes működésének biztosításában, és ebben a Belügyminisztérium oroszlánrészt kell, hogy vállaljon, jelentette ki a belügyminiszter, amikor az állami ünnep alkalmából előléptetéseket jelentett be és kitüntetéseket adott át a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás munkatársainak kedden Budapesten. Pósfai Gábor úgy fogalmazott: a rendvédelmi szervezeteknél dolgozók a biztonságunkat adják, a magyar államnak pedig kötelessége számukra stabilitást és ugyanígy biztonságot adni.

Pósfai Gábor ünnepi beszédet mondott.
Pósfai Gábor ünnepi beszédet mondott. Fotó: Faebook/Pósfai Gábor

Hangsúlyozta:

a magyar állam a magyar állampolgárokért van, annak érdekében, hogy mindenki otthon érezhesse magát. Az új kormány megalakulása óta ennek szellemében zajlik megfeszített munka a Belügyminisztériumban is, és számos területen sikerült már előrelépést elérni. Új vezetők kaptak bizalmat és megbízatásokat, továbbá új elképzelések és elvárások is megfogalmazódtak.

 

A belügyminiszter elengedhetetlennek nevezte az eddigi szervezeti kultúra megváltoztatását. Azt mondta: az új, egymást partnerként kezelő szemlélet mindenkire vonatkozik, és "a miniszterrel kezdődik". A számonkérhetőségnek, a felelősségvállalásnak, az őszinteségnek a szervezetek valamennyi szintjén jelen kell lennie, jelentette ki 

Egyenességet, becsületességet és tisztességet ígérek és várok el, és miniszterként kijelenthetem, erre számíthatnak tőlem és vezetőtársaimtól is"

- fogalmazott.

Pósfai Gábor ígéretet tett arra, hogy mindent megtesznek a munkakörülmények, a technikai feltételek és a megbecsülés javításáért. Az a céljuk, hogy a jövőben a dolgozók modernebb eszközökkel végezhessék a munkájukat, és társadalmi megbecsülésük a fizetésükben és a juttatásaikban is megjelenjen - közölte.

Pósfai Gábor: reformok indultak. Fotó:  MTI/Illyés Tibor

Pósfai Gábor:  az elmúlt időszakban több olyan reformot indítottak, amely már rövid távon is éreztetheti hatását

Az adminisztráció csökkentése, a párhuzamosságok felszámolása és a parancsnoki struktúra modernizálása mind azt a célt szolgálja, hogy a tényleges szolgálatot teljesítők a valódi feladataikra koncentrálhassanak.

A bérrendezés, a szakmai életút, az állománykategóriák közötti igazságtalanságok, a felesleges adminisztráció, az eszközök és a ruházat leromlott állapota mind olyan tényező, amelynek területén jelenleg is dolgoznak a megoldáson

 - sorolta.A tárcavezető a hosszú évek hiányosságainak pótlásához az állomány türelmét kérte, jelezve: a következő hetekben a kormány elé viszi az átfogó bérrendezésre vonatkozó javaslatát, kiemelt feladatként kezelik a megörökölt létszámhiány kérdését és visszaállítják a tűzoltóság nevét.

Úgy fogalmazott:

augusztus 20-a nemcsak az államalapítás ünnepe, hanem emlékeztető is; a közösség iránti felelősségre emlékeztet. Szent István király öröksége nem pusztán a magyar állam megteremtése, hanem az a felismerés, hogy egy ország csak akkor erős, ha azok, akik szolgálják, nem közönyösek.

 

"A rendvédelemben különösen igaz ez, hiszen ha mi nem figyelünk, ha mi nem lépünk, akkor azok maradnak segítség nélkül, akiknek csak mi maradtunk"

 - tette hozzá Pósfai Gábor, aki köszönetet mondott a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért.Az ünnepségen 109 rendvédelmi dolgozó vehette át az előléptetéséről szóló dokumentumot, illetve kitüntetést és tárgyjutalmat. Pósfai Gábor rendőr vezérőrnaggyá léptette elő Mecser Tamás országos rendőrfőkapitányt. Tóth Szabolcsot, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját nemzetbiztonsági vezérőrnaggyá, Baricska Norbert Tamást, Budapest rendőrfőkapitányát pedig rendőr dandártábornokká léptették elő, írja az MTI.

 

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