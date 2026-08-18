Pósfai Gábor: a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát

A magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát az állam törvényes működésének biztosításában, és ebben a Belügyminisztérium oroszlánrészt kell, hogy vállaljon, jelentette ki a belügyminiszter, amikor az állami ünnep alkalmából előléptetéseket jelentett be és kitüntetéseket adott át a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás munkatársainak kedden Budapesten. Pósfai Gábor úgy fogalmazott: a rendvédelmi szervezeteknél dolgozók a biztonságunkat adják, a magyar államnak pedig kötelessége számukra stabilitást és ugyanígy biztonságot adni.

Pósfai Gábor ünnepi beszédet mondott. Fotó: Faebook/Pósfai Gábor

Hangsúlyozta:

a magyar állam a magyar állampolgárokért van, annak érdekében, hogy mindenki otthon érezhesse magát. Az új kormány megalakulása óta ennek szellemében zajlik megfeszített munka a Belügyminisztériumban is, és számos területen sikerült már előrelépést elérni. Új vezetők kaptak bizalmat és megbízatásokat, továbbá új elképzelések és elvárások is megfogalmazódtak.

A belügyminiszter elengedhetetlennek nevezte az eddigi szervezeti kultúra megváltoztatását. Azt mondta: az új, egymást partnerként kezelő szemlélet mindenkire vonatkozik, és "a miniszterrel kezdődik". A számonkérhetőségnek, a felelősségvállalásnak, az őszinteségnek a szervezetek valamennyi szintjén jelen kell lennie, jelentette ki

Egyenességet, becsületességet és tisztességet ígérek és várok el, és miniszterként kijelenthetem, erre számíthatnak tőlem és vezetőtársaimtól is"

- fogalmazott.

Pósfai Gábor ígéretet tett arra, hogy mindent megtesznek a munkakörülmények, a technikai feltételek és a megbecsülés javításáért. Az a céljuk, hogy a jövőben a dolgozók modernebb eszközökkel végezhessék a munkájukat, és társadalmi megbecsülésük a fizetésükben és a juttatásaikban is megjelenjen - közölte.

Pósfai Gábor: reformok indultak. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Pósfai Gábor: az elmúlt időszakban több olyan reformot indítottak, amely már rövid távon is éreztetheti hatását

Az adminisztráció csökkentése, a párhuzamosságok felszámolása és a parancsnoki struktúra modernizálása mind azt a célt szolgálja, hogy a tényleges szolgálatot teljesítők a valódi feladataikra koncentrálhassanak.

A bérrendezés, a szakmai életút, az állománykategóriák közötti igazságtalanságok, a felesleges adminisztráció, az eszközök és a ruházat leromlott állapota mind olyan tényező, amelynek területén jelenleg is dolgoznak a megoldáson

- sorolta.A tárcavezető a hosszú évek hiányosságainak pótlásához az állomány türelmét kérte, jelezve: a következő hetekben a kormány elé viszi az átfogó bérrendezésre vonatkozó javaslatát, kiemelt feladatként kezelik a megörökölt létszámhiány kérdését és visszaállítják a tűzoltóság nevét.