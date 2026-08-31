Mi lesz a fegyverpénzzel? Több kérdés is nyitva maradt Pósfai bejelentése után

Pósfai Gábor közölte: augusztus végéig vállalta a belügyi ágazat bérrendezési javaslatcsomagjának kidolgozását és kormányzati döntésre való előkészítését.

Pósfai Gábor bejelentette: kész a bérjavaslat, de a rendvédelmi dolgozók még várhatnak a részletekre (Forrás: Facebook/Pósfai Gábor)

A javaslataink elkészültek és ezeket fogom képviselni a kormány előtt”

– írta. Bejegyzéséből ugyanakkor nem derül ki, hogy a csomagot hivatalosan benyújtotta-e már, mekkora emelést kezdeményez, illetve mikor érkezhet meg az első megemelt fizetés.

Pósfai Gábor illetményemelést és pótlékot is javasol

A bejegyzés szerint a tervezet összeállításához áttekintették a jelenlegi helyzetet és a korábbi évek intézkedéseit. Pósfai alapvető problémának nevezte, hogy a rendvédelmi dolgozók illetményalapja 2008 óta változatlan. Álláspontja szerint a korábbi, egyes állománycsoportokat érintő emelések és egyszeri juttatások nem oldották meg a létszámhiányt és a túlterheltséget.

A most elkészült csomagban a közlése alapján szerepel:

illetményemelés;

az úgynevezett preferált település pótlék alkalmazása;

béremelés a munkavállalók és a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók, vagyis a RIASZ-állomány számára;

az országon belüli mobilitást segítő további intézkedés.

Pósfai azt írta, hogy a preferált település pótlék jogi lehetősége korábban is rendelkezésre állt, de nem alkalmazták. Hozzátette: a javaslat rövid, közép- és hosszú távra is tartalmaz iránymutatást.