Mi lesz a fegyverpénzzel? Több kérdés is nyitva maradt Pósfai bejelentése után

Pósfai Gábor közölte: augusztus végéig vállalta a belügyi ágazat bérrendezési javaslatcsomagjának kidolgozását és kormányzati döntésre való előkészítését.
A javaslataink elkészültek és ezeket fogom képviselni a kormány előtt”
– írta. Bejegyzéséből ugyanakkor nem derül ki, hogy a csomagot hivatalosan benyújtotta-e már, mekkora emelést kezdeményez, illetve mikor érkezhet meg az első megemelt fizetés.
Pósfai Gábor illetményemelést és pótlékot is javasol
A bejegyzés szerint a tervezet összeállításához áttekintették a jelenlegi helyzetet és a korábbi évek intézkedéseit. Pósfai alapvető problémának nevezte, hogy a rendvédelmi dolgozók illetményalapja 2008 óta változatlan. Álláspontja szerint a korábbi, egyes állománycsoportokat érintő emelések és egyszeri juttatások nem oldották meg a létszámhiányt és a túlterheltséget.
A most elkészült csomagban a közlése alapján szerepel:
- illetményemelés;
- az úgynevezett preferált település pótlék alkalmazása;
- béremelés a munkavállalók és a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók, vagyis a RIASZ-állomány számára;
- az országon belüli mobilitást segítő további intézkedés.
Pósfai azt írta, hogy a preferált település pótlék jogi lehetősége korábban is rendelkezésre állt, de nem alkalmazták. Hozzátette: a javaslat rövid, közép- és hosszú távra is tartalmaz iránymutatást.
A konkrétumokkal megvárják a kormány döntését
A béremelés összegéről és bevezetésének időpontjáról Pósfai egyelőre nem közölt részleteket. Mint fogalmazott:
Több konkrétumról csak akkor lehet felelősen beszámolni, ha megszületik a végleges döntés.”
A bejegyzésben a költségvetési helyzetre is hivatkozott. Szerinte fontos, hogy az ágazatok ne egymásra licitáljanak, a kormány pedig a költségvetési lehetőségeket figyelembe véve döntsön. Úgy fogalmazott, hogy a kabinet a bérrendezés problémája mellett „óriási költségvetési hiányt is örökölt az idei évre”.
Közlése szerint a bérjavaslat mellett folytatódik a szakmai életútprogram kidolgozása, a nyugdíjrendszer átalakítása, valamint a napi terhelés csökkentését és a munkavégzés megkönnyítését célzó intézkedések előkészítése is.
Az érdekképviseletekkel történő egyeztetés részeként erre a hétre összehívták a Belügyi Érdekegyeztető Tanács következő ülését, május óta másodszor.
Az Origo a béremelés időpontjáról és a fegyverpénz sorsáról is kérdezett
A bejegyzés a korábbi juttatások között említi a hivatásos állománynak 2022-ben és 2026-ban adott fegyverpénzt, valamint a RIASZ-állomány 2026-os egyszeri juttatását. Arról azonban nem tartalmaz tájékoztatást, hogy a fegyverpénz a jövőben megmarad-e.
Az Origo megkereste a Belügyminisztériumot, hogy tisztázza a bérrendezés és a juttatások körüli nyitott kérdéseket. Lapunk arra várt választ, hogy a belügyminiszter benyújtotta-e már javaslatát a kormánynak, mekkora bérfejlesztéssel számolhatnak a rendvédelmi dolgozók, és mikor kaphatják kézhez az első megemelt fizetésüket. Rákérdeztünk arra is, mi lesz a fegyverpénz sorsa, illetve tervezik-e a juttatás kivezetését.
A minisztérium a válaszában felhívta a figyelmet a belügyminiszter Facebook-bejegyzésére.