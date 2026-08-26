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bíróság

Börtönbe került az összeesküvés-elméleteket terjesztő Posta Imre, aki halálra ítélt politikusokat

29 perce
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Jogerősen kiszabott szabadságvesztését kezdte meg hétfőn annak a radikális csoportnak két tagja, amely 2021-ben politikusokra és közéleti szereplőkre mondott ki halálos ítéleteket. Posta Imre és az ügy másodrendű vádlottja, K. Áron Dezső is börtönbe vonult.
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Posta Imre és köre egy 2021 szeptemberében, Kulcson tartott gyűlésen saját „rögtönítélő bíróságot” állított fel, amely több közéleti szereplőre halálos ítéletet mondott ki. A volt rendőrpszichológust és társát idén májusban ítélték jogerősen szabadságvesztésre – írja a 444.

Posta Imre beszédet mond a Kulcson tartott gyűlésen, ahol a PI-Kör tagjai több ismert politikusra és közéleti szereplőre is halálos ítéletet mondtak ki
Posta Imre beszédet mond (Forrás: YouTube)

Posta Imre hétfőn megkezdte jogerősen kiszabott, két év hat hónapos börtönbüntetését a tököli büntetés-végrehajtási intézetben. A lap szerint hívei, a PI-Kör tagjai kísérték el a bevonulásra. Ugyanezen a napon az ügy másodrendű vádlottja, K. Áron Dezső is megkezdte az egy év hat hónapos szabadságvesztését.

Két és fél év börtönt kapott Posta Imre

A Fővárosi Ítélőtábla májusban jelentősen enyhítette a radikális csoport tagjaira kiszabott büntetéseket.

Posta Imre első fokon még öt év fegyházat kapott, a másodfokú bíróság azonban két év hat hónap börtönre mérsékelte az ítéletet.

A bíróság szerint a csoport az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatását készítette elő. A döntés Posta Imre és K. Áron Dezső esetében jogerőre emelkedett.

Halálos ítéleteket mondtak ki politikusokra

Az ügy egy 2021 szeptemberében, a Fejér vármegyei Kulcson megtartott találkozóhoz kapcsolódik. A PI-Kör tagjai egy saját „rögtönítélő bíróságot” állítottak fel, amely halálos ítéleteket mondott ki számos politikusra és közéleti szereplőre. A felsoroltak között Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára, Toroczkai László, Szijjártó Péter és Müller Cecília neve is szerepelt.

Korábban az Origó beszámolt róla, hogy a magát Magyarok Felelős Nemzeti Kormányának nevező csoport az állami berendezkedést utánozva saját „bírói” és „végrehajtó” hatalmat hozott létre, és új alkotmányt is fogalmazott. A kulcsi gyűlésről többórás videófelvétel is készült. Posta a felvételen erőszakos utasításokat adott követőinek, a felhívásra pedig többen végrehajtónak jelentkeztek.

 

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