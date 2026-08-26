Börtönbe került az összeesküvés-elméleteket terjesztő Posta Imre, aki halálra ítélt politikusokat

Posta Imre és köre egy 2021 szeptemberében, Kulcson tartott gyűlésen saját „rögtönítélő bíróságot” állított fel, amely több közéleti szereplőre halálos ítéletet mondott ki. A volt rendőrpszichológust és társát idén májusban ítélték jogerősen szabadságvesztésre – írja a 444.

Posta Imre beszédet mond (Forrás: YouTube)

Posta Imre hétfőn megkezdte jogerősen kiszabott, két év hat hónapos börtönbüntetését a tököli büntetés-végrehajtási intézetben. A lap szerint hívei, a PI-Kör tagjai kísérték el a bevonulásra. Ugyanezen a napon az ügy másodrendű vádlottja, K. Áron Dezső is megkezdte az egy év hat hónapos szabadságvesztését.

Két és fél év börtönt kapott Posta Imre

A Fővárosi Ítélőtábla májusban jelentősen enyhítette a radikális csoport tagjaira kiszabott büntetéseket.

Posta Imre első fokon még öt év fegyházat kapott, a másodfokú bíróság azonban két év hat hónap börtönre mérsékelte az ítéletet.

A bíróság szerint a csoport az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatását készítette elő. A döntés Posta Imre és K. Áron Dezső esetében jogerőre emelkedett.

Halálos ítéleteket mondtak ki politikusokra

Az ügy egy 2021 szeptemberében, a Fejér vármegyei Kulcson megtartott találkozóhoz kapcsolódik. A PI-Kör tagjai egy saját „rögtönítélő bíróságot” állítottak fel, amely halálos ítéleteket mondott ki számos politikusra és közéleti szereplőre. A felsoroltak között Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára, Toroczkai László, Szijjártó Péter és Müller Cecília neve is szerepelt.

Korábban az Origó beszámolt róla, hogy a magát Magyarok Felelős Nemzeti Kormányának nevező csoport az állami berendezkedést utánozva saját „bírói” és „végrehajtó” hatalmat hozott létre, és új alkotmányt is fogalmazott. A kulcsi gyűlésről többórás videófelvétel is készült. Posta a felvételen erőszakos utasításokat adott követőinek, a felhívásra pedig többen végrehajtónak jelentkeztek.