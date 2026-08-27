Közel 120 millió forinttal segíti a rászorulókat a Pro Filii Alapítvány

A Pro Filii Alapítvány ezúttal is olyan családokat, magánszemélyeket és szervezeteket támogat, amelyek önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe. A mostani pályázati ciklusban 8 civil és nonprofit szervezet összesen 45 millió forintot, míg 34 magánszemély több mint 70 millió forint támogatást kap.

A Pro Filii Alapítvány újabb közel 120 millió forinttal támogatja a rászorulókat (Forrás: SOSZ)

Súlyosan beteg gyermekek gyógyulását is segíti a Pro Filii Alapítvány

A támogatások ezúttal is

elsősorban olyan családokhoz és magánszemélyekhez jutnak el, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe.

Az alapítvány kiemelten támogatja a halmozottan hátrányos helyzetű családokat, a tartós betegséggel küzdő gyermekeket, valamint azokat a civil és nonprofit szervezeteket, amelyek szociális és egészségügyi segítséget nyújtanak Magyarországon és a határon túli magyar közösségeknek.

A mostani pályázati ciklusban több súlyosan beteg gyermek rehabilitációjához és fejlesztéséhez is hozzájárulnak. Támogatást kap többek között egy csecsemőkori

agyi bénulással élő gyermek rehabilitációja, egy West-szindrómával és tetraparesissel élő gyermek fejlesztése, valamint egy VACTERL-szindrómával született gyermek és egy Pitt-Hopkins-szindrómával élő lány fejlesztése.

A támogatásnak köszönhetően megvalósulhat egy súlyos mozgásfejlődési rendellenességgel élő kisfiú többlépcsős őssejtkezelése, valamint egy agydaganatból, vagyis medulloblasztómából felépülő beteg hosszú távú rehabilitációja is.

Nem gondoljuk, hogy egyetlen támogatás megoldhat mindent, de abban biztosak vagyunk, hogy mindenképpen hozzáad ahhoz, amire már a családok, szervezetek önerőből nem lennének képesek”

– mondta dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Egészségügyi eszközökre is jut a támogatásból

A civil és nonprofit szervezetek számára megítélt támogatások jelentős része egészségügyi célú fejlesztéseket tesz lehetővé.

Az Újszülöttjeinkért, Koraszülöttjeinkért Alapítvány lélegeztetőgépet szerezhet be, a Cisztás Fibrózis Betegek Egyesülete pedig korszerűsítheti kórtermi ágyait. A Meddőség Eredményesebb Kezeléséért és a Csontritkulás Megelőzéséért Alapítvány korszerű szülészeti eszközökkel bővítheti felszerelését.