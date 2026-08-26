Dühös tiszás kommentek zúdulnak Radnai Márkra a tűzijáték-ügy miatt

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a Mi Hazánk feljelentést tett az augusztus 20-i állami rendezvény megszervezése miatt. Toroczkai László közlése szerint a párt azért fordult a Központi Nyomozó Főügyészséghez, mert álláspontjuk szerint a csaknem négymilliárd forintos közbeszerzés körülményei több bűncselekmény gyanúját is felvethetik. Hadházy Ákos azt állította, hogy a nyilvánosságra került levelezés alapján a később nyertes vállalkozás már hetekkel a pályázat kiírása előtt tudhatott a várható meghívásáról, és ennyivel korábban kezdhette meg a felkészülést, mint a másik két cég. A független országgyűlési képviselő szerint Radnai Márk a levelezések jelentős részében címzettként szerepelt, ezért tudnia kellett az előkészületekről.

Radnai Már k a tűzijáték-ügy miatt magyarázkozhatott Fotó: Markovics Gábor

Radnai Márk szerint nem vett részt a közbeszerzésben

Radnai Márk Facebook-bejegyzésben reagált a személyét érintő állításokra. Közölte, hogy 2024-től 2026. május 9-ig hozzá tartozott a Tisza Párt rendezvényeinek szervezése és több operatív terület, a kormányalakítás után azonban állami rendezvények megrendezésével már nem foglalkozott.

Állítása szerint az augusztus 20-i ünnepség előkészítése során korábbi rendezvényszervezői tapasztalatára támaszkodva kizárólag a kreatív koncepció kialakításában segített. Hangsúlyozta, hogy sem a közbeszerzésben, sem a rendezvény megszervezésében nem vett részt.

A nyilvánosságra került levelezésekkel kapcsolatban azt írta:

A nyilvánosságra hozott levelezések egy részén másolatban szerepel az e-mail-címem. A hivatkozott leveleket nem olvastam, azokra nem válaszoltam, tartalmukról a sajtóból értesültem.”

Radnai azzal zárta bejegyzését, hogy az állami rendezvényszervezésben nincs sem feladata, sem hatásköre.

A tiszások keményen nekimentek Radnai Márknak

Radnai magyarázata azonban több kommentelőt sem győzött meg. A hozzászólók között számos olyan felhasználó akadt, aki kifejezetten Tisza-szavazóként kérte számon rajta az átláthatóságot, az érdemi kivizsgálást és a korábban ígért rendszerváltást.

Az egyik kommentelő arra kérdezett rá, hogyan dönthette el Radnai olvasás nélkül, hogy mely üzenetek fontosak:

Ön mi alapján dönti el, hogy az e-mail-címére érkezett levelek közül melyiket olvassa és melyiket nem? Olvasás nélkül hogyan állapítja meg, melyik a fontos, melyik pedig nem? Tiszára szavazóként kérdezem.”

Mások rövidebben, de annál élesebben reagáltak:

„Kezd túl sok lenni a magyarázkodás.”

„Baj, ha már magyarázkodni kell.”

„Rendszerváltás mi?”

„Azért ez még mindig csak fél válasz.”

„Attól még érdekes, hogy bármikor tiszás sunyiság van, a neved felbukkan.”

Többen már nem csupán Radnai védekezését bírálták, hanem azt is megkérdőjelezték, hogy az ügy összeegyeztethető-e a Tisza korábbi ígéreteivel.

Csak lehetne végre rendszerváltás, ahogy meg lett ígérve. Mert eddig csak kormányváltás történt. Sokan ezért szavaztunk és mentünk el önkéntesnek a Tiszának”

– fogalmazott az egyik hozzászóló.