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Radnai Márk

Visszaütött Magyar Péter vádaskodása: Radnai Márk ugyanott nyaralt, ahol Orbán Viktor

53 perce
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Miközben Magyar Péter az energiaválság idején nyaraló fideszes politikusokat bírálta, a jobbkeze is Horvátországban pihent – írta a Blikk. Radnai Márk ráadásul csaknem ugyanott nyaralt, ahol Orbán Viktor, akinek adriai szabadságát a miniszterelnök élesen támadta.
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Radnai MárkOrbán ViktorHorvátországvádaskodáshorvátországi nyaralásMagyar Péter

Magyar Péter csütörtökön az Országgyűlésben azzal támadta az ellenzéki politikusokat, hogy miközben az energiaválság legsúlyosabb napjaiban százak dolgoztak a paksi atomerőműnél, többen nyaralással töltötték az időt. A Blikk beszámolója szerint azonban a Tisza Párt egyik meghatározó politikusa, Radnai Márk is Horvátországban pihent ebben az időszakban.

Radnai Márk
Radnai Márk ugyanott nyaralt, ahol Orbán Viktor is (Forrás: Facebook/Radnai Márk)

Magyar Péter a parlamentben ostorozta a nyaraló politikusokat

A miniszterelnök parlamenti felszólalásában azt állította, hogy a nyár folyamán „két Magyarország” létezett: az egyik dolgozott, a másik csupán beszélt. Magyar Péter elsősorban Orbán Viktor horvátországi nyaralását bírálta.

Ezen a nyáron két Magyarország volt, az egyik dolgozott, a másik beszélt, az egyik a Dunán volt, a másik nyaralt” 

– fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter szerint miközben az energiaválság legnehezebb napjaiban százak és ezrek dolgoztak megfeszített erővel Paksnál, a másik oldalt a következők jellemezték:

  • nyaralás,
  • jachtozás,
  • hideg sör,
  • meccsnézés,
  • valamint – a miniszterelnök megfogalmazása szerint – hazudozás.
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Radnai Márk is Horvátországban pihent

Bohár Dániel közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos ugyancsak Horvátországban nyaralt az energiaválság idején. A lap szerint ráadásul csaknem ugyanazon a környéken pihent, ahol Orbán Viktor is töltötte a szabadságát.

Magyar Péter a parlamentben azzal támadott minden fideszes politikust, hogy nyáron nyaraltak. A jobbkeze, Radnai Márk éppen Horvátországban nyaralt, miközben energiaválság volt és a miniszterelnök megtiltotta minden tiszásnak a nyaralást” 

– írta Bohár Dániel. Bejegyzéséhez egy fényképet is mellékelt, amelyen Radnai Márk egy horvátországi étteremben látható.

Az esetet Panyi Miklós, a Fidesz frakcióvezető-helyettese is szóvá tette egy, a Parlamentben rögzített videóban. A Blikk kérdéseket küldött Radnai Márknak arról, miért utazott Horvátországba, ha Magyar Péter valóban megtiltotta a nyaralást vezető politikusainak. A lap a cikk megjelenéséig nem kapott választ.

 

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