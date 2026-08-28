Visszaütött Magyar Péter vádaskodása: Radnai Márk ugyanott nyaralt, ahol Orbán Viktor

Magyar Péter csütörtökön az Országgyűlésben azzal támadta az ellenzéki politikusokat, hogy miközben az energiaválság legsúlyosabb napjaiban százak dolgoztak a paksi atomerőműnél, többen nyaralással töltötték az időt. A Blikk beszámolója szerint azonban a Tisza Párt egyik meghatározó politikusa, Radnai Márk is Horvátországban pihent ebben az időszakban.
Magyar Péter a parlamentben ostorozta a nyaraló politikusokat
A miniszterelnök parlamenti felszólalásában azt állította, hogy a nyár folyamán „két Magyarország” létezett: az egyik dolgozott, a másik csupán beszélt. Magyar Péter elsősorban Orbán Viktor horvátországi nyaralását bírálta.
Ezen a nyáron két Magyarország volt, az egyik dolgozott, a másik beszélt, az egyik a Dunán volt, a másik nyaralt”
– fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter szerint miközben az energiaválság legnehezebb napjaiban százak és ezrek dolgoztak megfeszített erővel Paksnál, a másik oldalt a következők jellemezték:
- nyaralás,
- jachtozás,
- hideg sör,
- meccsnézés,
- valamint – a miniszterelnök megfogalmazása szerint – hazudozás.
Radnai Márk is Horvátországban pihent
Bohár Dániel közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos ugyancsak Horvátországban nyaralt az energiaválság idején. A lap szerint ráadásul csaknem ugyanazon a környéken pihent, ahol Orbán Viktor is töltötte a szabadságát.
Magyar Péter a parlamentben azzal támadott minden fideszes politikust, hogy nyáron nyaraltak. A jobbkeze, Radnai Márk éppen Horvátországban nyaralt, miközben energiaválság volt és a miniszterelnök megtiltotta minden tiszásnak a nyaralást”
– írta Bohár Dániel. Bejegyzéséhez egy fényképet is mellékelt, amelyen Radnai Márk egy horvátországi étteremben látható.
Az esetet Panyi Miklós, a Fidesz frakcióvezető-helyettese is szóvá tette egy, a Parlamentben rögzített videóban. A Blikk kérdéseket küldött Radnai Márknak arról, miért utazott Horvátországba, ha Magyar Péter valóban megtiltotta a nyaralást vezető politikusainak. A lap a cikk megjelenéséig nem kapott választ.