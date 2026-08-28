Visszaütött Magyar Péter vádaskodása: Radnai Márk ugyanott nyaralt, ahol Orbán Viktor

Magyar Péter csütörtökön az Országgyűlésben azzal támadta az ellenzéki politikusokat, hogy miközben az energiaválság legsúlyosabb napjaiban százak dolgoztak a paksi atomerőműnél, többen nyaralással töltötték az időt. A Blikk beszámolója szerint azonban a Tisza Párt egyik meghatározó politikusa, Radnai Márk is Horvátországban pihent ebben az időszakban.

Radnai Márk ugyanott nyaralt, ahol Orbán Viktor is (Forrás: Facebook/Radnai Márk)

Magyar Péter a parlamentben ostorozta a nyaraló politikusokat

A miniszterelnök parlamenti felszólalásában azt állította, hogy a nyár folyamán „két Magyarország” létezett: az egyik dolgozott, a másik csupán beszélt. Magyar Péter elsősorban Orbán Viktor horvátországi nyaralását bírálta.

Ezen a nyáron két Magyarország volt, az egyik dolgozott, a másik beszélt, az egyik a Dunán volt, a másik nyaralt”

– fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter szerint miközben az energiaválság legnehezebb napjaiban százak és ezrek dolgoztak megfeszített erővel Paksnál, a másik oldalt a következők jellemezték: