Csalódtak a rendőrök, Magyar Péterék nem teljesítik ígéretüket

A rendőröknek is jelentős béremelést ígért Magyar Péter, ezért a többségük a Tiszára szavazott – mutatott rá Deák Dániel. Az elemző a közösségi oldalára feltöltött videójában emlékeztetett: az egyik fő kampányarcuk Szabó Bence volt, aki valóban jelentős béremelést kapott, hiszen a kampánytevékenységért jutalmul egyenesen a belügyminiszter kabinetjében kapott munkát.

Csalódtak a rendőrök, továbbra sem kapták meg a Tisza által ígért béremelést Fotó: Hatlaczki Balazs

A többi rendőr azonban nem ilyen szerencsés

– jelentette ki. Az elemző arra is rámutatott, hogy bár Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy „a hazánk tartozik a rendvédelemnek” és Pósfai Gábor is folyamatosan ígérgeti a béremelést, – a belügyminiszter legutóbb augusztus végére ígért részleteket –, a konkrétumoknak azonban „továbbra sincsen se híre, se hamva”.

Nem véletlen, hogy a rendőrök úgy érzik, át lettek verve

– mutatott rá az elemző. Az egyik szakmai fórumukon elégedetlen rendőrök sora fejezte ki a csalódottságát. Volt, aki ironikusan azt írta: „azt említette, hogy melyik augusztus?”. Más azt írta, ha nem lesz béremelés, akkor leszerelnek. De volt, aki Tarr Zoltán emlékezetes mondatát idézte a kampányból: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – hívta fel a figyelmet Deák Dániel.

– A jelek szerint Magyar Péter bajban van a választás ígéreteinek a teljesítésével, és amit végrehajtott, az sem úgy teljesítette, ahogyan azt a kampányban megígérte – emelte ki az elemző. Példaként említette az iskolakezdési támogatás, amit a kampányban 700 ezer családnak, tehát több mint 1 millió gyermeknek ígért meg. Ehhez képest csak 400 ezer gyermek kapta meg, és ők is csak a felét augusztusban, 50 ezer forintot.