Robert Fico: A szlovák atomerőművek sose járhatnak úgy, mint a paksi

A szlovák miniszterelnök szerint Magyarország példátlan energetikai válsághelyzettel nézhet szembe a Paksi Atomerőmű leállítása után. Robert Fico teljes szolidaritásáról biztosította Magyarországot, segítséget ajánlott fel, ugyanakkor hangsúlyozta: a szlovák atomerőművek eltérő műszaki megoldásaik és hűtési technikái miatt nincsenek hasonló veszélyben.

Robert Fico szerint országának nem kell hasonló veszéllyel számolnia (Fotó: AFP)

Robert Fico: A paksi helyzet példátlan energetikai válsághelyzetet jelent

Nagyon figyelmesen követem a magyarországi energiakrízist, és teljes szolidaritásunkat, valamint segítségnyújtási készségünket fejezem ki szomszédunk felé”

– írta a szlovák kormányfő.

Robert Fico a magyarországi helyzet miatt egyeztetést folytatott Denisa Sakovával, Szlovákia miniszterelnök-helyettesével és gazdasági miniszterével, valamint Branislav Strýčekkel, a Slovenská elektrárne vezérigazgatójával és igazgatósági elnökével.

A megbeszélések után a szlovák kormányfő arról számolt be, hogy a mohi (Mochovce) és a jászlói (Jaslovské Bohunice) atomerőműveket nem fenyegeti válsághelyzet.

A szlovák atomerőművek Mochovcén és Jaslovské Bohunicében a reaktorok hűtésének eltérő műszaki megoldása miatt nincsenek kitéve semmilyen válsághelyzetnek, és a tervezett kapacitás szerint üzemelnek”

– írta.

A rendkívüli vízhiány azonban a régió több országát is érinti. Ausztriában és Németországban is jelentősen csökkent a folyók vízszintje, ugyanakkor egyelőre nem alakult ki a paksihoz hasonló helyzet.

Romániában szintén komoly kihívást jelent a Duna alacsony vízállása, a bukaresti kormány azonban különleges intézkedésekkel próbálja megakadályozni a cernavodai atomerőmű esetleges leállását.

A román kabinet egy olyan tervet dolgozott ki, amely szerint a Duna egyik ágának részleges elterelésével biztosítanák az erőmű működéséhez szükséges vízhozamot. A munkálatokra 7 millió lejt különítettek el, amelyet sürgős beavatkozásokra, eszközbeszerzésre, szállításra, valamint mérési és helyreállítási feladatokra használhatnak fel.

A térség országai így eltérő megoldásokkal próbálják kezelni a történelmi jelentőségű alacsony vízállás okozta energetikai kihívásokat.