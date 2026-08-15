Volt, aki 10 órát araszolt, mire átengedték a röszkei határátkelőnél

Cintia és kedvese egy balkáni körútról igyekezett haza szombaton. A fiatal pár egy felejthetetlen balkáni körutazásról tartott hazafelé. Észak-Macedónia fővárosából, Szkopjéból indultak el reggel 11 órakor, és a navigációs rendszer kalkulációi szerint kora estére, körülbelül 7–8 körül kellett volna megérkezniük budapesti otthonukba. A valóság azonban teljesen mást hozott: végül csak másnap hajnali 4 órakor térhettek nyugovóra. A fiatal nő leszögezte, hogy volt, aki még nála is rosszabbul járt a röszkei határátkelőnél.

8-10 órát vártak az autósok a röszkei határátkelőn Fotó: Origo

– Nagyon-nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki a gyerekeivel sétálgatott – méltatlankodott a fiatal nő, aki szerint a kocsisor hossza egyébként az 1 kilométert sem érte el.

– Körülbelül 80 autó állt előttünk. Nem láttuk a haladást. Szerencsére mi megálltunk egy benzinkútnál előtte, mert a rendőrség azt írta, hogy maximum 1 óra, másfél óra a várakozási idő. Szívbetegként örültem, hogy nem volt semmi bajom és vizem is volt, viszont bosszantott, hogy a klíma miatt járatnunk kellett a motort, ezért rengeteg benzin fogyott – mesélte a fiatal nő.

A határra szombat kora este, háromnegyed 7 körül érkeztek meg. Krisztián ekkor még abban a tudatban írt édesanyjának, hogy legfeljebb kétórás csúszással kell számolniuk.

Cintia elmondása szerint a várakozó autósok között gyorsan eluralkodott a feszültség. Sokan kiszálltak a járműveikből, a sorok között sétáltak, és folyamatos volt a türelmetlen dudálás. A fiatal nő úgy érezte, kötelessége megosztani a tapasztalatait a nyilvánossággal, hogy mások elkerülhessék ezt a szakaszt, hiszen mint fogalmazott, rendkívül sok negatívumot kellett átélniük a nyolc és fél órás veszteglés során.

Az intelligens applikáció sem segített a röszkei határátkelőn

A pár nem véletlenül választotta a kisebb kapacitású Röszke 2 átkelőt. Krisztián az útvonal tervezésénél modern technológiát és közösségi információkat is igénybe vett.

– Odavitt minket a Waze, mert a Röszke 1-nél elvileg még többet kellett volna várni. Internetes fórumon olvastam, hogy van egy BorderWatcher nevű applikáció, és ha azt letöltöm, nemzetiségtől függetlenül tudok az emberekkel kommunikálni, hogy melyik határátkelő-pontnál nagyjából mire lehet számítani.