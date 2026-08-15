Volt, aki 10 órát araszolt, mire átengedték a röszkei határátkelőnél

Cintia és kedvese egy balkáni körútról igyekezett haza szombaton. A fiatal pár egy felejthetetlen balkáni körutazásról tartott hazafelé. Észak-Macedónia fővárosából, Szkopjéból indultak el reggel 11 órakor, és a navigációs rendszer kalkulációi szerint kora estére, körülbelül 7–8 körül kellett volna megérkezniük budapesti otthonukba. A valóság azonban teljesen mást hozott: végül csak másnap hajnali 4 órakor térhettek nyugovóra. A fiatal nő leszögezte, hogy volt, aki még nála is rosszabbul járt a röszkei határátkelőnél.
– Nagyon-nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki a gyerekeivel sétálgatott – méltatlankodott a fiatal nő, aki szerint a kocsisor hossza egyébként az 1 kilométert sem érte el.
– Körülbelül 80 autó állt előttünk. Nem láttuk a haladást. Szerencsére mi megálltunk egy benzinkútnál előtte, mert a rendőrség azt írta, hogy maximum 1 óra, másfél óra a várakozási idő. Szívbetegként örültem, hogy nem volt semmi bajom és vizem is volt, viszont bosszantott, hogy a klíma miatt járatnunk kellett a motort, ezért rengeteg benzin fogyott – mesélte a fiatal nő.
A határra szombat kora este, háromnegyed 7 körül érkeztek meg. Krisztián ekkor még abban a tudatban írt édesanyjának, hogy legfeljebb kétórás csúszással kell számolniuk.
Cintia elmondása szerint a várakozó autósok között gyorsan eluralkodott a feszültség. Sokan kiszálltak a járműveikből, a sorok között sétáltak, és folyamatos volt a türelmetlen dudálás. A fiatal nő úgy érezte, kötelessége megosztani a tapasztalatait a nyilvánossággal, hogy mások elkerülhessék ezt a szakaszt, hiszen mint fogalmazott, rendkívül sok negatívumot kellett átélniük a nyolc és fél órás veszteglés során.
Az intelligens applikáció sem segített a röszkei határátkelőn
A pár nem véletlenül választotta a kisebb kapacitású Röszke 2 átkelőt. Krisztián az útvonal tervezésénél modern technológiát és közösségi információkat is igénybe vett.
– Odavitt minket a Waze, mert a Röszke 1-nél elvileg még többet kellett volna várni. Internetes fórumon olvastam, hogy van egy BorderWatcher nevű applikáció, és ha azt letöltöm, nemzetiségtől függetlenül tudok az emberekkel kommunikálni, hogy melyik határátkelő-pontnál nagyjából mire lehet számítani.
A fiatalember hozzátette, hogy korábban az albán, a bosnyák és a montenegrói határokon is tapasztaltak várakozást, de ott a sor sokkal nagyobb autóforgalom mellett haladt gördülékenyebben. A röszkei helyzet teljesen váratlanul érte őket, különösen úgy, hogy Krisztián még viszonylag friss jogosítvánnyal teljesítette a hosszú utat.
Krisztián a mögöttük haladó autó sofőrjével is beszélgetésbe elegyedett. Kiderült, hogy a szintén magyar család még náluk is nehezebb helyzetben volt: már reggel 7 óra óta úton voltak Görögországból, így a nyolcórás határi veszteglés már a végletekig kimerítette őket.
Elfogadhatatlan higiéniai állapotok és feszült csend
A várakozás hosszú óráit tovább nehezítette, hogy a határállomás környékén gyakorlatilag megszűnt az emberséges infrastruktúra. A szerb oldalon található konténermosdó állapota vállalhatatlanná vált a nagy terhelés miatt.
A szerb oldalon egy konténerben alakították ki a mosdót. A női részre senki nem ment be, mert ha nem is bokáig, de elég vastagon állt a vizelet. A férfimosdóban volt két piszoár, a hátsó megközelíthetetlen volt, mert azt már elöntötte a bűzös folyadék. Én már be sem mentem.
Semmilyen információt nem kaptak
Az utazók számára a legnagyobb frusztrációt az információhiány és a látszólagos kapacitáshiány okozta. Krisztián elmondta, hogy a szerb oldalon ellenőrzéssel nem is találkoztak, a fennakadás kizárólag a beléptetésnél jelentkezett.
– Ami számomra aggasztó volt, hogy ténylegesen semmilyen kommunikáció nem volt a határ részéről. A vége felé odajött egy hölgy, mert magyar rendszámunk van, hogy „magyar okmányaink vannak?” Mondtuk, hogy igen, erre továbbment. Összesen a határon talán 4–5 ember dolgozott, nagyon – mondta az Origónak Krisztián.
Az utazók elmondása alapján az adminisztráció maga – amikor végre sorra kerültek – rendkívül gyorsan zajlott. A magyar okmányokkal rendelkező autósokat pillanatok alatt átengedték, miután a vámvizsgálat lezajlott. Az autóssorban terjedő hírek szerint a hatalmas torlódást az okozhatta, hogy a nem magyar rendszámú járműveket kivétel nélkül egyesével, tételesen átvizsgálták és kipakoltatták a hatóságok.
Az ügyben megkerestük a Belügyminisztériumot, amely az Országos Rendőr-főkapitánysághoz irányította lapunkat. Amint válaszokat kapunk, cikkünket frissítjük.