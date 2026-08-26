Rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz hibájából, már ki is fizette a bírságot

Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldalán írta meg, hogy előző nap nem volt bekötve a biztonsági öve. Mint fogalmazott, hibázott, ezért vállalta a következményeket.

A honvédelmi miniszter elismerte, hogy nem használta a biztonsági övet. Ruszin-Szendi Romulusz megkapta a határozatot, majd befizette a bírságot Fotó: Hatlaczki Balazs

Megbírságolták Ruszin-Szendi Romuluszt

A honvédelmi miniszter közölte, hogy írt a zuglói rendőrkapitánynak, és elismerte a szabálysértést. A határozat másnap megérkezett, a bírságot pedig azonnal befizette. Ruszin-Szendi azt írta, nem akar magyarázkodni az eset miatt. Hozzátette, ezentúl sokkal figyelmesebb lesz, és mindig használni fogja a biztonsági övet.

Ruszin-Szendi Romulusz maga jelezte levélben a zuglói rendőrkapitányságnak, hogy megszegte a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályokat. A honvédelmi miniszter azt írta, hogy egy Budapest XIV. kerületében, az Ajtósi Dürer soron készült felvételen az autó hátsó ülésén látható, miközben nem volt bekötve. A szabálysértést elismerte, és kérte a rendőrségtől a szükséges intézkedések megtételét.

Egy csónakban is bajba került már Ruszin-Szendi Romulusz

Nem ez volt az első váratlan helyzet, amelybe Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter került. Egy korábbi paksi sajtóbejáráson műszaki hiba miatt leállt annak a csónaknak a motorja, amelyben Kapitány Istvánnal együtt utazott, ezért a jármű sodródni kezdett a Dunán. A közelben lévő katonák rövid időn belül segítséget nyújtottak.