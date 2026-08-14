Ruszin-Szendi Romulusz tételesen felsorolta, milyen kérdéseket vár a sajtótól

„Az elmúlt időszakban feltűnően rendszeressé vált, hogy ugyanazon sajtóorgánum ugyanazon újságírójától szinte kizárólag személyi döntéseket firtató, következetesen negatív keretezésű kérdések érkeznek a Honvédelmi Minisztériumhoz” – írta közösségi oldalán a tárca vezetője. Ruszin-Szendi Romulusz nehezményezte, hogy az újságíró nem Magyarország védelmi képességeiről, nem a Magyar Honvédség stratégiai feladatairól, nem katonáinkról és nem az ország biztonságát közvetlenül érintő kihívásokról kérdez.

Ruszin-Szendi Romulusz felsorolta, milyen kérdéseket vár a sajtótól (Forrás: Facebook)

Újra és újra személyek, kinevezések, felmentések és belső vezetői döntések állnak érdeklődésének középpontjában

– emelte ki, hozzátéve: szerinte ez azt a benyomást kelti, mintha nem a Honvédelmi Minisztérium munkájának megismerése, hanem a korábban ellene folytatott „karaktergyilkossági kísérletek” folytatása lenne a cél.

Ruszin-Szendi Romulusz úgy véli, joggal merül fel a kérdés: „vajon miért lett hirtelen ennyire fontos minden egyes személyi döntés akkor, amikor megkezdődött a korábbi időszak döntéseinek, szerződéseinek és az esetlegesen okozott károknak a feltárása?”

A miniszter ezután azt ecsetelte, hogy amit korábban ígért, azt végigviszi, majd kitért a Pakson dolgozó katonákra, illetve hogy milyen területeken segít a lakosságnak a honvédség. Ezután konkrétan megkérte a sajtó képviselőit, milyen témákban küldjenek kérdést a Honvédelmi Minisztériumnak:

Paks,

Magyarország energiabiztonsága,

a Magyar Honvédség feladatai,

a katonák helyzete és megbecsülése,

haderőfejlesztés,

és az ország védelmi képességeiről.

„Kérdezzenek keményen is – de azokról a kérdésekről, amelyek Magyarország számára valóban fontosak. A személyi döntéseket pedig bízzák arra a vezetőre, akinek az adott szervezet működéséért felelősséget kell vállalnia”– írta.