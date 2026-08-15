145 ezer köbméter követ használnak fel a beruházáshoz - Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart - élőben az Origón

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A miniszterelnök felidézte: szerdán ülésezett a kormány a paksi atomerőműben, és akkor döntött úgy, hogy „a beérkezett tervek alapján, a várható vízállási adatok alapján, az ismert meteorológiai előrejelzés alapján megkezdi ezt a három évtizede utoljára a Duna Kilitinél 1995-ben tapasztalt, látott munka megkezdését, amely két részből áll. Egy fenékküszöb kialakításából, amelyhez 145 ezer köbméter követ fognak felhasználni a szakemberek, és egy ideiglenes megoldásból két 80 méteres bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és az irányított süllyesztéséből.”

Magyar Péter közölte: ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése is két bárkán.

Amint arról korábban beszámoltunk, a miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy péntek este megtörtént az üzemi próba amely után a két 80 méteres bárkát felkészítették a süllyesztésre, majd élőben is jelentkezett a helyszínről.