Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
schmidt mária

Új korszak a Terror Háza Múzeumnál: megszűnik a működtető alapítvány

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szeptember 1-jével lezárul egy huszonnégy éves korszak a Terror Háza Múzeum életében, mivel az intézményt eddig működtető alapítvány feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. veszi át. Schmidt Mária kiemelte: az alapítvány és intézményeinek működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
schmidt máriaterror háza múzeumkertész imre intézetközép - és kelet - európai történelem és társadalom kutatásáért alapítványmegszűnésalapítvány

Az Országgyűlés döntése értelmében a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik, feladatait pedig a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye veszi át – jelentette be Schmidt Mária. 

Schmidt Mária
Schmidt Mária leszögezte: az alapítvány és intézményeinek működése átlátható és jogszerű volt (Forrás: Facebook/Terror Háza Múzeum)

A főigazgató elmondása szerint az alapítvány az átadás-átvétel során a tulajdonában lévő vagyonnal és eszközökkel hiánytalanul elszámolt, bizonyítva, hogy a múzeum és a hozzá kapcsolódó intézetek – köztük a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet vagy a Kertész Imre Intézet – működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt.

Schmidt Mária köszönetet mondott

Schmidt Mária közösségi oldalán mondott búcsút a lezáruló korszaknak, felidézve a Bonanza Banzai ikonikus sorait: „valami véget ért, valami fáj”. A történészprofesszor kiemelte, hogy a magyarországi diktatúrák történetének bemutatása és az áldozatok előtti fejhajtás volt a legfontosabb feladatuk, a munkájukat pedig a „ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak” mottó vezérelte.

Rendőrök vonultak ki a Terror Házához – Schmidt Mária megfélemlítésről beszél

A 2002 és 2026 közötti időszak legfőbb mérföldkövei:

  • Több mint 8 millió látogató fordult meg a Terror Háza Múzeumban a 24 év alatt.
  • Százas nagyságrendű projekt: kiállítások, konferenciák, könyvek, emlékévek és képzési programok sora valósult meg.
  • Mindenre kiterjedő intézményhálózat: a múzeum mellett nyolc kutatóintézet és műhely munkáját koordinálta az alapítvány.
  • Történelmi szembenézés: a magyarországi náci és kommunista diktatúrák bűneinek bemutatása és az áldozatok előtti tisztelgés állt a munka középpontjában.

A főigazgató köszönetet mondott a munkatársaknak, a támogatóknak, a partnereknek és a látogatóknak, egyúttal jelezte: a múlt kutatása és a diktatúrák újjászületésének megakadályozása továbbra is sok feladatot ad a jövőben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!