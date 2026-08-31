Új korszak a Terror Háza Múzeumnál: megszűnik a működtető alapítvány

Az Országgyűlés döntése értelmében a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik, feladatait pedig a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye veszi át – jelentette be Schmidt Mária.

Schmidt Mária leszögezte: az alapítvány és intézményeinek működése átlátható és jogszerű volt (Forrás: Facebook/Terror Háza Múzeum)

A főigazgató elmondása szerint az alapítvány az átadás-átvétel során a tulajdonában lévő vagyonnal és eszközökkel hiánytalanul elszámolt, bizonyítva, hogy a múzeum és a hozzá kapcsolódó intézetek – köztük a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet vagy a Kertész Imre Intézet – működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt.

Schmidt Mária köszönetet mondott

Schmidt Mária közösségi oldalán mondott búcsút a lezáruló korszaknak, felidézve a Bonanza Banzai ikonikus sorait: „valami véget ért, valami fáj”. A történészprofesszor kiemelte, hogy a magyarországi diktatúrák történetének bemutatása és az áldozatok előtti fejhajtás volt a legfontosabb feladatuk, a munkájukat pedig a „ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak” mottó vezérelte.