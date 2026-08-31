Új korszak a Terror Háza Múzeumnál: megszűnik a működtető alapítvány

Az Országgyűlés döntése értelmében a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik, feladatait pedig a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye veszi át – jelentette be Schmidt Mária.
A főigazgató elmondása szerint az alapítvány az átadás-átvétel során a tulajdonában lévő vagyonnal és eszközökkel hiánytalanul elszámolt, bizonyítva, hogy a múzeum és a hozzá kapcsolódó intézetek – köztük a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet vagy a Kertész Imre Intézet – működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt.
Schmidt Mária köszönetet mondott
Schmidt Mária közösségi oldalán mondott búcsút a lezáruló korszaknak, felidézve a Bonanza Banzai ikonikus sorait: „valami véget ért, valami fáj”. A történészprofesszor kiemelte, hogy a magyarországi diktatúrák történetének bemutatása és az áldozatok előtti fejhajtás volt a legfontosabb feladatuk, a munkájukat pedig a „ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak” mottó vezérelte.
A 2002 és 2026 közötti időszak legfőbb mérföldkövei:
- Több mint 8 millió látogató fordult meg a Terror Háza Múzeumban a 24 év alatt.
- Százas nagyságrendű projekt: kiállítások, konferenciák, könyvek, emlékévek és képzési programok sora valósult meg.
- Mindenre kiterjedő intézményhálózat: a múzeum mellett nyolc kutatóintézet és műhely munkáját koordinálta az alapítvány.
- Történelmi szembenézés: a magyarországi náci és kommunista diktatúrák bűneinek bemutatása és az áldozatok előtti tisztelgés állt a munka középpontjában.
A főigazgató köszönetet mondott a munkatársaknak, a támogatóknak, a partnereknek és a látogatóknak, egyúttal jelezte: a múlt kutatása és a diktatúrák újjászületésének megakadályozása továbbra is sok feladatot ad a jövőben.