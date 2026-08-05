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„Ez a legalja” – Siklósi Beatrix nem kímélte az MTI belső informátorait

12 perce
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Élesen bírálta a közmédia vezetése által nyilvánosságra hozott dokumentumgyűjteményt a Kossuth rádió egykori csatornaigazgatója. Siklósi Beatrix szerint az MTI működését vizsgáló munkacsoport módszerei példátlanul aljasak.
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mtvaközmédiaSiklósi BeatrixMTIMagyar Péter

„Ennél mocskosabb, aljasabb dolgot kollégák az elmúlt évtizedek alatt még nem csináltak, mint ez az arc és név nélküli »munkacsoport«” – állapította meg Siklósi Beatrix, a Kossuth rádió nemrég felmentett csatornaigazgatója, miután a közmédia nyilvánosságra hozott egy 482 oldalas dokumentumgyűjteményt az MTI korábbi működésében feltárt állítólagos szerkesztői beavatkozásokról. Az anyagot a PRO DOMO munkacsoport gyűjtötte össze több mint egy évtized alatt, a Duna Médiaszolgáltató vezetése pedig a dokumentumok nyilvánosságra hozatalával egy időben belső vizsgálatot is elrendelt.

Siklósi Beatrix beleállt az MTI-be, szerinte a munkacsoport módszerei példátlanul aljasak voltak (Forrás: Facebook)
Siklósi Beatrix beleállt az MTI-be, szerinte a munkacsoport módszerei példátlanul aljasak voltak (Forrás: Facebook)

Siklósi Beatrix nem kímélte az informátorokat

A közmédia közlése szerint a dokumentumok közzétételének célja az átláthatóság erősítése, valamint hiteles és független közszolgálati hírszolgáltatás megteremtése. Közleményüket közösségi oldalukon is megosztották, Siklósi Beatrix a bejegyzés kommentmezőjében fejtette ki a véleményét az ügyről.

Tíz éven keresztül milliós fizetéseket vettek fel szolgálva és kiszolgálva azt az „átkos Orbán-rendszert”, miközben alattomos módon gyűjtötték az adatokat, információkat a saját kollégáikról. Ez a legalja

– írta, majd az adatokat összegyűjtő munkatársaktól azt kérdezte: „kik vagytok?”

Feszült hangulat a közmédiában

Mint arról az Origo is beszámolt, az utóbbi napokban különösen feszült a hangulat az átalakuló közmédiánál. Még hétfőn jelentették be, hogy az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után visszatér Borsa Miklós.

A hírről beszámolt a Telex is, és a témával foglalkozó Facebook-posztja alatt kisvártatva Magyar Péter annyit kommentelt: „nem hinném…” Ezt követően szerződést bontottak Hajdú Gáborral és Borsa Miklóssal.

Mint emlékezetes, korábban Magyar Péter kikérte magának, hogy beleszólna a közmédia működésébe. Ugyanakkor nem először fordult elő, hogy a miniszterelnök felülírt személyi döntéseket. Kovács János politikai elemző az Origónak azt mondta: a történtek kommunikációs kudarcként értékelhetők, és bár a Tisza-kormány érzékenyen reagál a közösségi médiában megjelenő kritikákra, a kommentkirúgási ügy még sokáig téma lehet.

 

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