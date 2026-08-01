Tarr Zoltán a sógorát nevezte ki fontos pozícióba

Tarr Zoltán miniszter sógorát nevezték ki tegnap az Iparművészeti Múzeum megbízott főigazgatójává – közölte Németh Balázs. A Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán rámutatott: a kinevezés Tarr Zoltán jóváhagyásával történt, hiszen a Tisza minisztere a felelőse ennek a területnek a kormányban.

Tarr Zoltán saját sógorát tartotta legalkalmasabbnak egy fontos pozícióra (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tarr Zoltán felesége Jékely Berta, az új főigazgató pedig a testvére, vagyis a miniszter sógora, Jékely Zsombor – ismertette a képviselő. Hangsúlyozta:

A kinevezésről szóló közleményben természetesen erről nem tesznek említést.

Németh Balázs arra az esetre is emlékeztetett, amikor Magyar Péter szintén a sógorát, Melléthei-Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek még tavasszal, azonban a felzúdulás után a kinevezés végül elmaradt. Úgy tűnik, a tiszásoknak nincs ellenére a nepotizmus, szeretik futtatni a rokonokat, haverokat – állapította meg.

Melléthei-Barna Márton, aki már korábban is a Tisza Párt jogi vezetője volt, így sem maradt pozíció nélkül, ő lett ugyanis a párt egyik frakcióvezető-helyettese a parlamentben.

Nem a sógor volt az egyetlen, akit kineveztek

Még pénteken jelentették be, hogy új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény, a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum élére.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jóváhagyásával Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke mint munkáltató nevezte ki az új megbízott főigazgatókat,

Gerencsér Judit az Országos Széchényi Könyvtár, Jékely Zsombor az Iparművészeti Múzeum, Babocsay Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett.

Tarr Zoltán sógora, Jékely Zsombor a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett művészettörténetet, majd a CEU-n diplomázott középkortudományból. Doktori fokozatot 2003-ban szerzett művészettörténetből a Yale Egyetemen, disszertációja a siklósi templom középkori freskóiról szól. Kutatásai a késő középkori közép-európai művészetre összpontosulnak. A Szépművészeti Múzeumban, majd az Iparművészeti Múzeumban dolgozott, 2010 ősze óta gyűjteményi főigazgató-helyettesként. A múzeumi munka mellett a Károli Gáspár Református Egyetemen művészettörténetet oktat.