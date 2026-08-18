Keresztülhúzta a tiszás képviselő számításait Sopron polgármestere

Közös megegyezéssel, mandátuma lejárta előtt távozott a Soproni Petőfi Színház éléről Kiss József, miután a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. augusztus 14-vel szerződést bontott vele. A megüresedő igazgatói poszt lehetséges várományosaként Fülöp Péter, a Nemzeti Színház operatív igazgatójának neve merült fel, végül azonban nem született megállapodás a kinevezéséről – írja az Index.

Váratlan döntés Sopronban, teljes audit jön a színháznál (Forrás: Facebook)

A tiszás képviselő is fellépett a gyors kinevezés ellen

Fülöp Péter lehetséges kinevezését az érintett nem cáfolta, Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója pedig megerősítette, hogy operatív igazgatója távozik az intézménytől. Fülöp korábban a kaposvári Csiky Gergely Színházat vezette, 2019-től pedig művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkárként dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumában.

Információk szerint a soproni társulat több tagjában is

visszatetszést keltett, hogy ilyen gyorsan neveznék ki az új igazgatót.

Az ügy nyilvánosságra kerülése után Hallerné Nagy Anikó tiszás országgyűlési képviselő is Sopronba utazott. A politikus személyesen tájékozódott, majd elhamarkodottnak és megalapozatlannak nevezte a színházigazgatói poszt körüli döntéshozatalt.

Az ügy által kiváltott nyilvánosság és tiltakozás is közrejátszott abban, hogy Fülöp Pétert végül nem nevezték ki.