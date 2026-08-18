Keresztülhúzta a tiszás képviselő számításait Sopron polgármestere

Közös megegyezéssel, mandátuma lejárta előtt távozott a Soproni Petőfi Színház éléről Kiss József, miután a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. augusztus 14-vel szerződést bontott vele. A megüresedő igazgatói poszt lehetséges várományosaként Fülöp Péter, a Nemzeti Színház operatív igazgatójának neve merült fel, végül azonban nem született megállapodás a kinevezéséről – írja az Index.
A tiszás képviselő is fellépett a gyors kinevezés ellen
Fülöp Péter lehetséges kinevezését az érintett nem cáfolta, Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója pedig megerősítette, hogy operatív igazgatója távozik az intézménytől. Fülöp korábban a kaposvári Csiky Gergely Színházat vezette, 2019-től pedig művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkárként dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumában.
Információk szerint a soproni társulat több tagjában is
visszatetszést keltett, hogy ilyen gyorsan neveznék ki az új igazgatót.
Az ügy nyilvánosságra kerülése után Hallerné Nagy Anikó tiszás országgyűlési képviselő is Sopronba utazott. A politikus személyesen tájékozódott, majd elhamarkodottnak és megalapozatlannak nevezte a színházigazgatói poszt körüli döntéshozatalt.
Az ügy által kiváltott nyilvánosság és tiltakozás is közrejátszott abban, hogy Fülöp Pétert végül nem nevezték ki.
Audit indul a soproni színház ügyében
Farkas Ciprián, Sopron fideszes polgármestere ezt követően jelentette be, hogy az elmúlt napokban megjelent hírekkel szemben nem született megállapodás új igazgató kinevezéséről.
Az önkormányzat ehelyett a tulajdonosi jogok gyakorlójaként teljes körű szakmai és gazdasági auditot rendel el.
A vizsgálat során a szakmai szereplők bevonásával kívánják felmérni a soproni színházkedvelő közönség igényeit és véleményét, valamint áttekintik a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. működését és hatékonyságát.
A cél az, hogy a folyamat lezárásaként egy olyan új művészeti és gazdasági koncepció jöjjön létre, amelynek alapján jó és körültekintő döntést hozhatunk a színházigazgatói tisztség betöltéséről – fogalmazott Farkas Ciprián.
Az átmeneti időszakban Mészáros Tibor művészeti vezetőként veszi át a színház szakmai irányítását szeptember 1-jétől.
Mészáros 2019 és 2026 között a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának tagja, 2022-től pedig az intézmény művészeti vezetője volt Fülöp Péter igazgatása alatt.