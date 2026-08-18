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Soproni Petőfi Színház

Keresztülhúzta a tiszás képviselő számításait Sopron polgármestere

1 órája
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Nem neveznek ki új igazgatót a Soproni Petőfi Színház élére, helyette teljes körű szakmai és gazdasági auditot indít az önkormányzat. A tiszás Hallerné Nagy Anikó politikai sikerként próbálhatja eladni a fordulatot, Farkas Ciprián soproni polgármester bejelentése azonban világossá tette: a városvezetés nem engedi, hogy külső politikai nyomás alatt döntsenek a színház jövőjéről.
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Soproni Petőfi SzínházVidnyánszky AttilaFarkas CipriánHallerné Nagy AnikóAuditFülöp PétertiltakozásCsiky Gergely Színházkinevezés

Közös megegyezéssel, mandátuma lejárta előtt távozott a Soproni Petőfi Színház éléről Kiss József, miután a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. augusztus 14-vel szerződést bontott vele. A megüresedő igazgatói poszt lehetséges várományosaként Fülöp Péter, a Nemzeti Színház operatív igazgatójának neve merült fel, végül azonban nem született megállapodás a kinevezéséről – írja az Index.

Sopron
Váratlan döntés Sopronban, teljes audit jön a színháznál (Forrás: Facebook)

A tiszás képviselő is fellépett a gyors kinevezés ellen

Fülöp Péter lehetséges kinevezését az érintett nem cáfolta, Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója pedig megerősítette, hogy operatív igazgatója távozik az intézménytől. Fülöp korábban a kaposvári Csiky Gergely Színházat vezette, 2019-től pedig művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkárként dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumában.

Információk szerint a soproni társulat több tagjában is

visszatetszést keltett, hogy ilyen gyorsan neveznék ki az új igazgatót.

Az ügy nyilvánosságra kerülése után Hallerné Nagy Anikó tiszás országgyűlési képviselő is Sopronba utazott. A politikus személyesen tájékozódott, majd elhamarkodottnak és megalapozatlannak nevezte a színházigazgatói poszt körüli döntéshozatalt.

Az ügy által kiváltott nyilvánosság és tiltakozás is közrejátszott abban, hogy Fülöp Pétert végül nem nevezték ki.

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Audit indul a soproni színház ügyében

Farkas Ciprián, Sopron fideszes polgármestere ezt követően jelentette be, hogy az elmúlt napokban megjelent hírekkel szemben nem született megállapodás új igazgató kinevezéséről.

Az önkormányzat ehelyett a tulajdonosi jogok gyakorlójaként teljes körű szakmai és gazdasági auditot rendel el.

A vizsgálat során a szakmai szereplők bevonásával kívánják felmérni a soproni színházkedvelő közönség igényeit és véleményét, valamint áttekintik a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. működését és hatékonyságát.

A cél az, hogy a folyamat lezárásaként egy olyan új művészeti és gazdasági koncepció jöjjön létre, amelynek alapján jó és körültekintő döntést hozhatunk a színházigazgatói tisztség betöltéséről – fogalmazott Farkas Ciprián.

Az átmeneti időszakban Mészáros Tibor művészeti vezetőként veszi át a színház szakmai irányítását szeptember 1-jétől.

Mészáros 2019 és 2026 között a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának tagja, 2022-től pedig az intézmény művészeti vezetője volt Fülöp Péter igazgatása alatt.

 

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