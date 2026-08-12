Le akarták törni a Szabadság híd tetejéről a Szent Koronát, feljelentés lett a vége

A Szabadság hídon történt rongálási kísérlet után arra voltunk kíváncsiak, milyen gyakran fordul elő, hogy emberek felmásznak a híd tartószerkezetére, és mit tesz a főváros a hasonló esetek megelőzéséért. A Főpolgármesteri Hivatal válaszából az is kiderül, hogy a hídra felmászás már évek óta tiltott, ennek ellenére időről időre újra megtörténik és állandó problémát jelent.

Feljelentést tett a főváros a Szabadság híd Szent Koronáját rángató fiatalok ügyében (Fotó: BKK)

2016 óta tilos felmászni a Szabadság hídra, mégis gyakran előfordul

A Szabadság hídra történő felmászás hivatalosan 2016 óta tilos. A főváros korábban a Budapest Közút közreműködésével magyar és angol nyelvű figyelmeztető táblákat is kihelyezett, amelyek a felmászás veszélyeire hívják fel a figyelmet.

A hivatal elmondása szerint közvetlen károkozásról nincs tudomásuk az ügy kapcsán. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy

minden egyes felmászás alkalmával sérülhet a Szabadság híd korrózióvédelmi bevonata, aminek szemmel látható jelei nem mindig vannak.

A mostani ügyben ráadásul nem egyszerűen egy veszélyes felmászásról készült felvétel terjedt el. A videón az látható, hogy az egyik fiatal a híd tetején található, a Szent Koronát ábrázoló díszt próbálja megmozdítani, miközben társa mellette áll. A hivatal tájékoztatása szerint

a napokban megjelent videófelvétel kapcsán a Budapest Közút a mai napon megtette a rendőrségi feljelentést.

A videó kapcsán megkerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is. A BRFK közölte: a felvételről a rendőrség is értesült, amely alapján