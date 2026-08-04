Hajnalban hozták a csengőfrászt Szakács Istvánra, fenyegetve érzi a családját

Szakács István arról számolt be a közösségi oldalán, hogy hajnalban valaki becsengetett hozzá, de elszaladt, mielőtt kinyitották volna neki az ajtót. Az influenszer a történtek miatt a Tisza Párt híveit tartja felelősnek.

Szakács István influenszer (Forrás: Facebook)

Szakács István a családjáért aggódik

Bejegyzése szerint az eset megijesztette a családját, és hangsúlyozta, hogy nem magáért aggódik, hanem a hozzátartozóiért.

De undorítóak ezek a tiszások, most becsöngetett, utána elszaladt, hogy rám hozza a „csengőfrászt”. Ha tudnád, mit okoztál a feleségemnek

– írta az influenszer. Bírálta azokat is, akik nevető emojival reagáltak a posztjára.

Amúgy csak elég megnézni a röhögő fejeket. Mind tiszás. Jól szemlélteti a társadalom állapotát is. Nekik ez vicces, hogy egy embert zaklatnak az otthonában

– állapította meg a bejegyzése alatt.

Megszüntették az eljárást

– Az elmúlt napok eseményei az egész családomat traumatizálták. A feleségem végig erős maradt, de amikor hazaértem, elsírta magát – mondta az Origónak Szakács István nem sokkal azt követően, hogy egy júliusi hajnalon rendőrök jelentek meg a házánál, majd házkutatás után elvitték egy videója miatt, amelyben kiállt Orbán Viktor volt miniszterelnök mellett.

Az influenszerrel szemben terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés gyanújával indult eljárás. Szakács István panasszal élt, aminek az ügyészség helyt adott, és megszüntette a gyanúsítást.