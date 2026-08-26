„Csak a kétségbeesett kiáltozásra mentem ki” – kizuhant egy kisfiú a tizedikről, így emlékeznek a szegedi tragédia szemtanúi

Tragédiára ébredt az ország szerda reggel: a szegedi járőrök lakossági bejelentés alapján jelentek meg a Szamos utcában, ahol egy társasház tizedik emeleti lakásának ablakából egy hét éves fiú kiesett. A gyermeket nem sikerült újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette. A rendőrség közleménye szerint a körülmények még egyelőre tisztázatlanok, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja a halálesetet.

Kizuhant egy kisgyermek egy szegedi panelház tizedik emeletéről, az életét már nem lehetett megmenteni (Fotó: Délmagyar)

Az Origo tudósítója a helyszínre utazott, hogy pontosabb információkat szerezzen a tragédia körülményeiről. Érkezésünkkor a helyszínelés már befejeződött, a tragédiára utaló nyomokat már feltakarították a bejárat előtti járdáról, de a hangulat érezhetően feszült volt. Mindenkit megrázott a tragédia, nem sokan szerettek volna nyilatkozni. Az épület aljában dolgozó pedikűrös azonban lapunknak elmondta: ugyan hallotta a puffanást, de mivel épp vendége volt, és mert azt hitte, valaki felborított egy kukát, először ki sem ment megnézni.

Amikor hallotta a kétségbe esett kiáltozást, akkor ment ki, és látta a fiút arccal lefelé a földön feküdni.

Ezt látta egy idős asszony is, aki a szemközti házban lakik, és éppen vérvételre indult. Elmondása szerint a fiú nem mozdult, és erősen vérzett a koponyája. Abból gondolta, hogy beteg lehetett, mert pelenkát viselt, pedig ahhoz már nagy volt. Az idős hölgyet nagyon megviselte a látvány. Elmondása szerint azóta is az események hatása alatt van, és nyugtatót is be kellett vennie. A pedikűrös hozzátette, mivel egészségügyi végzettsége van, már elsőre megtudta állapítani, hogy a gyermek meghalt.