„Csak a kétségbeesett kiáltozásra mentem ki” – kizuhant egy kisfiú a tizedikről, így emlékeznek a szegedi tragédia szemtanúi

Tragédiára ébredt az ország szerda reggel: a szegedi járőrök lakossági bejelentés alapján jelentek meg a Szamos utcában, ahol egy társasház tizedik emeleti lakásának ablakából egy hét éves fiú kiesett. A gyermeket nem sikerült újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette. A rendőrség közleménye szerint a körülmények még egyelőre tisztázatlanok, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja a halálesetet.
Az Origo tudósítója a helyszínre utazott, hogy pontosabb információkat szerezzen a tragédia körülményeiről. Érkezésünkkor a helyszínelés már befejeződött, a tragédiára utaló nyomokat már feltakarították a bejárat előtti járdáról, de a hangulat érezhetően feszült volt. Mindenkit megrázott a tragédia, nem sokan szerettek volna nyilatkozni. Az épület aljában dolgozó pedikűrös azonban lapunknak elmondta: ugyan hallotta a puffanást, de mivel épp vendége volt, és mert azt hitte, valaki felborított egy kukát, először ki sem ment megnézni.
Amikor hallotta a kétségbe esett kiáltozást, akkor ment ki, és látta a fiút arccal lefelé a földön feküdni.
Ezt látta egy idős asszony is, aki a szemközti házban lakik, és éppen vérvételre indult. Elmondása szerint a fiú nem mozdult, és erősen vérzett a koponyája. Abból gondolta, hogy beteg lehetett, mert pelenkát viselt, pedig ahhoz már nagy volt. Az idős hölgyet nagyon megviselte a látvány. Elmondása szerint azóta is az események hatása alatt van, és nyugtatót is be kellett vennie. A pedikűrös hozzátette, mivel egészségügyi végzettsége van, már elsőre megtudta állapítani, hogy a gyermek meghalt.
Szegedi tragédia: az édesanya összetört kisfia elvesztése után
Sikerült beszélnünk egy, a házban lakó fiatal asszonnyal is, akinek tudomása szerint a kisfiú szülei a szomszédos pizzériában dolgoznak, az anya felszolgáló, az apa futár.
Bementünk a vendéglátóhelyre is, de a dolgozókkal nem volt lehetőségünk beszélni. Végül az utcán találkoztunk az édesanyával, akit láthatóan nagyon megrázott gyermeke elvesztése, sírt, és az ismerősei által felajánlott ételt sem fogadta el. Természetesen őt is megpróbáltuk megszólítani, de a vele lévő pár kérésére végül nem tettük fel a kérdéseinket.