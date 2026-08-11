Karácsonyhoz és Vitézyhez fordult a polgármester: ne döntsenek az V. kerületiek feje felett!

Szentgyörgyvölgyi Péter nyílt levélben reagált arra a törvénytervezetre, amelynek értelmében a Tisza-kormány visszaadná a fővárosnak a korábban az V. kerület vagyonkezelésébe került Vörösmarty, Podmaniczky és Széchenyi teret, valamint a József Attila utcát. A belvárosi polgármester szerint az augusztus 15-ig tartó társadalmi egyeztetésre biztosított egy hét nem elegendő az érvek érdemi megvitatására, ezért azt javasolta, hogy mérjék fel az V. kerületiek véleményét, továbbá Karácsony Gergellyel és Vitézy Dáviddal személyesen is üljenek tárgyalóasztalhoz.

Szentgyörgyvölgyi Péter egyeztetni szeretne a közterületek átadásáról (Forrás: Facebook)

Szentgyörgyvölgyi Péter szerint a kerület jobb gazdája a tereknek, mint a főváros

A polgármester emlékeztetett: az elmúlt közel négy évben Belváros önkormányzata hatékonyabban látta el az érintett közterületek üzemeltetését, mint korábban a főváros.

Arra hivatkozott, hogy a terek kizárólag V. kerületi tulajdonú utcákon keresztül közelíthetők meg, ezért a közterület-használat, az engedélyezés, az ellenőrzés, a köztisztaság és a zöldfelület-kezelés egységes rendszere a lakók és a helyi vállalkozások érdekeit egyaránt szolgálja.

A közterület-felügyeleti feladatokat már 2014-től, a terek tisztántartását pedig 2019-től nagyrészt az V. kerületi önkormányzat végezte, miközben a főváros az ehhez szükséges anyagi forrásokat nem biztosította.

Az elmúlt közel négy évben az üzemeltetési feladatok Belváros önkormányzata általi ellátása hatékonyabb volt, és a közérdeket is jobban szolgálta, mint korábban

– fogalmazott a polgármester.

Szerinte a korábbi rendszer visszaállítása ismét különválasztaná a fővárosi és a kerületi feladatellátást, ami eltérő szabályokat, párhuzamos működést és felelősségi vitákat eredményezhetne. Úgy látja, ez azért is aggályos, mert a terek mindegyike az V. kerület közigazgatási területén található, a hasznosításukból származó bevételeket pedig a kerület teljes egészében a közterületek fenntartására és színvonalas üzemeltetésére fordítja.