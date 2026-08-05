A Szerencsejáték Zrt. átfogóan átalakítja marketing- és kommunikációs ügynökségi modelljét. A társaság célja egy hosszú távon fenntartható, átlátható és szakmailag megalapozott partneri rendszer kialakítása, amely nagyobb versenyt biztosít a piaci szereplők között – közölte a vállalat.

A Szerencsejáték Zrt. több lépcsőben alakítja át ügynökségi rendszerét (Fotó: Szerencsejáték Zrt.)

Szakított a Lounge Grouppal a Szerencsejáték Zrt.

A társaság felmondta a Lounge Grouppal fennálló szerződését, és áttér a többügynökségi modellre. Idén még zárt, meghívásos pályázatokon választják ki a partnereket, míg a következő évekre már nyílt tendereket írnak ki.

Az augusztusban induló három meghívásos pályázat PR- és social kommunikációs, rendezvényszervezési, valamint kampánytervezési és kampánylebonyolítási feladatokra vonatkozik. Ezek konkrét idei kampányokhoz kapcsolódnak, a kiválasztás pedig előre meghatározott szakmai szempontok alapján történik.

Az idei meghívásos pályázatokat követően még ősszel öt új, várhatóan egy+egy évre szóló nyílt tendert is meghirdet a társaság.