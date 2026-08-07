Lebukott a minisztérium? Engedély nélkül helyezhették ki a táblát az épület falára

„Korábban ebből az épületből irányították az Orbán-kormány gyűlöletpropagandáját. Ma már a társadalmi összefogást és az emberi méltóságot szolgálja” – olvasható a Szociális és Családügyi Minisztérium épületén. A KDNP frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy az intézmény egy írásbeli kérdésre adott válaszában nem tudott olyan hatósági engedélyt bemutatni, amely a tábla szabályos kihelyezését igazolná, így Rétvári Bence szerint a kiírást azonnal el kell távolítani a szociális minisztérium faláról.

Így avatta fel korábban Kátai-Németh Vilmos a szociális minisztérium épületére kihelyezett táblát (Forrás: Facebook/Kátai-Németh Vilmos)

Rétvári: El kell távolítani a szociális minisztérium épületéről a gyűlöletkeltő táblát

A frakcióvezető szerint a minisztérium elismerte, hogy a tábla kihelyezése nem felelt meg a jogszabályoknak.

Nem tudta bemutatni a Szociális és Családügyi Minisztérium azt a hatósági engedélyt, ami alapján szabályosan kitehették volna a táblát a minisztérium falára. Tehát az egész akciójuk törvénytelen volt, a jelenlegi helyzet jogsértő, a szabálytalanul kihelyezett táblát azonnal el kell távolítani”

– fogalmazott.

A KDNP frakcióvezetője azt is írta, hogy

a táblán szereplő szöveg hazug és gyűlöletkeltő, amelynek nincs más célja, mint a megbélyegzés és a társadalmi megosztottság erősítése.

Rétvári Bence szerint különösen visszás, hogy a parlament nemrég fogadott el jogszabályt a gyűlöletkeltő plakátok ellen, miközben állítása szerint maga a minisztérium helyezett ki egy ilyen tartalmú táblát.

A törvények betartására és betartatására felesküdött miniszter nagy nyilvánosság előtt – és nagy önteltséggel – szegte meg a jogszabályokat. A jogszabályokat a minisztériumoknak fokozottan be kell tartani”

– írta.

Így került ki a tábla a minisztérium épületére

Korábban a Szociális és Családügyi Minisztérium jelentette be, hogy teljesen beköltözött a Karmelita közelében található egykori Vöröskereszt-székházba. Az új névtábla mellett kihelyezték a vitatott, orbáni gyűlöletpropagandát emlegető feliratot is.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a tábla avatásakor azt mondta, hogy az épület immár a társadalmi szolidaritást és az emberi méltóságot képviselő minisztériumnak ad otthont, és a felirat arra emlékeztet, hogy korábban itt működött a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda.