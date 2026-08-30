Sztrájk jöhet az iskolákban, ultimátumot adott a PDSZ a tanévkezdés előtt

Sztrájk jöhet az iskolákban a tanévkezdésre: nyílt levélben fordult Lannert Judit oktatási miniszterhez a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). A szervezet elsősorban a nevelést-oktatást közvetlenül segítő, úgynevezett NOKS-dolgozók, valamint más köznevelési alkalmazottak bérrendezését sürgeti.

Sztrájkkal indulhat a tanév - Fotó: Origo

A PDSZ azt szeretné, ha a tanévkezdésig egyértelmű választ kapnának arra, várható-e fizetésemelés. Amennyiben erre nem kerül sor, a szakszervezet megkezdi az érintett dolgozók sztrájkhajlandóságának felmérését - derült ki az RTL Híradójából.

A TISZA Párt választási programjában 25 százalékos béremelést ígért a köznevelésben dolgozó nem pedagógus munkavállalóknak. A PDSZ szerint ez első lépésként megfelelő lehet, hosszabb távon azonban átfogóbb bérrendezésre van szükség.

Nemcsak magasabb fizetés miatt jöhet a sztrájk

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a szakszervezet nemrég újabb eredményeket közölt KÖR-kép elnevezésű felméréséből is. Ebben azt vizsgálták, milyen változásokat tartanak szükségesnek a köznevelésben dolgozók a bérezés területén.

A válaszok alapján a munkavállalók a magasabb fizetések mellett olyan bérrendszert szeretnének, amely megfelelően figyelembe veszi a szakmai tapasztalatot és a megszerzett végzettséget is.

A PDSZ szerint a jelenlegi rendszerben sok esetben összecsúsztak a bérek, ezért a pályán eltöltött évek és a magasabb képesítések nem feltétlenül jelennek meg megfelelő mértékben a keresetekben.

A szakszervezet azt is szeretné elérni, hogy minden túlóra és helyettesítés után automatikusan járjon külön díjazás. Megszüntetnék azt a gyakorlatot, amely lehetővé teszi bizonyos helyettesítések külön juttatás nélküli elrendelését.

A felmérésben részt vevők közül sokan a cafetéria-rendszer visszaállítását is fontosnak tartják, emellett a pótlékok rendszerének felülvizsgálatát is szorgalmazzák.

Emelkedett a pedagógusok bére

A pedagógusok fizetése idén januárban 10 százalékkal emelkedett, amit később további korrekció egészített ki. A januárig visszamenőleges béremelésből adódó különbözetet augusztusban egy összegben kapják meg az érintett pedagógusok.