Gyermekei előtt inzultálta egy férfi Takács Pétert

Takács Pétert a gyermekei szeme láttára inzultálta egy férfi. A Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán megosztott egy videót is az esetről. A felvételen látható tiszás „úriember” a „gyermekeim szeme láttára előbb verbálisan, majd fizikailag is inzultált a strandról kifelé jövet” – írta a korábbi egészségügyi államtitkár.
A férfi a felvételen igyekezett bizonygatni, hogy nem tiszás, állítását pedig azzal támasztotta alá, hogy neki csíkos a nadrágja. Majd azzal vádolta a képviselőt, hogy bűnöző.
Mikor rögzítettem a vállalhatatlan viselkedését, megpróbálta kicsavarni a kezemből a telefont, és veréssel fenyegetett, mondván, hogy egy mocskos tolvajjal így kell bánni
– idézte fel Takács Péter. A felvételen látható, hogy a képviselő a férfi után megy, hogy beszéljen vele a történtekről, de ez nem sikerült.
Takács Péter feljelentést tett
A képviselő feljelentést is tett az eset miatt, mert szerinte ehhez senkinek nincsen joga.
Ide vezet Magyar Péter hergelése, uszítása, rágalmazása
– mutatott rá. „Szégyellje magát” –zárta bejegyzését.