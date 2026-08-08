Gyermekei előtt inzultálta egy férfi Takács Pétert

Takács Pétert a gyermekei szeme láttára inzultálta egy férfi. A Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán megosztott egy videót is az esetről. A felvételen látható tiszás „úriember” a „gyermekeim szeme láttára előbb verbálisan, majd fizikailag is inzultált a strandról kifelé jövet” – írta a korábbi egészségügyi államtitkár.

A gyerekei előtt inzultálták Takács Pétert (Fotó: Ladóczki Balázs)

A férfi a felvételen igyekezett bizonygatni, hogy nem tiszás, állítását pedig azzal támasztotta alá, hogy neki csíkos a nadrágja. Majd azzal vádolta a képviselőt, hogy bűnöző.

Mikor rögzítettem a vállalhatatlan viselkedését, megpróbálta kicsavarni a kezemből a telefont, és veréssel fenyegetett, mondván, hogy egy mocskos tolvajjal így kell bánni

– idézte fel Takács Péter. A felvételen látható, hogy a képviselő a férfi után megy, hogy beszéljen vele a történtekről, de ez nem sikerült.

Takács Péter feljelentést tett

A képviselő feljelentést is tett az eset miatt, mert szerinte ehhez senkinek nincsen joga.

Ide vezet Magyar Péter hergelése, uszítása, rágalmazása

– mutatott rá. „Szégyellje magát” –zárta bejegyzését.