Meghosszabbítják a Krónikus Betegségmenedzsment Programot

Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a Krónikus Betegségmenedzsment Programra, amelyet 2027. június 30-ig meghosszabbít – ismertette Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán. Az egészségügyi miniszter szerint a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek, a COPD, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett, hosszú távú gondozásában.

A kormány uniós támogatást használ fel a Krónikus Betegségmenedzsment Programra (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az első évben 621 háziorvosi praxis 57 080 beteget vont be a programba. Közülük 42 914 beteg esetében az előírt vizsgálatok legalább 75 százaléka teljesült

– emelte ki. Hozzátette: ezek a számok azt mutatják, hogy a programra szükség van, a háziorvosok és asszisztenseik pedig hatalmas munkát végeztek.

Uniós támogatást fordítanak a programra

A korábbi százszázalékos teljesítési követelményt 75 százalékra módosítják, mert nem büntethetik a családorvosokat olyan vizsgálatok elmaradásáért, amelyek sokszor nem rajtuk, hanem a szakellátás, a diagnosztika vagy az informatikai rendszer kapacitásain múlnak. Emellett a finanszírozást is úgy alakítják át, hogy jobban tükrözze a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját – magyarázta a miniszter.

Hegedűs Zsolt ígéretet tett rá, hogy

folytatják az alapellátási eszközfejlesztéseket,

befejezik a szükséges beszerzéseket,

továbbviszik a szakmai képzéseket, és

egyszerűbb, digitálisan támogatott működést alakítanak ki.

A tárcavezető azt is kijelentette, hogy racionalizálják a háziorvosi praxisok munkáját, csökkentik a felesleges adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak, és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást.

– Erős alapellátás nélkül nincs jól működő egészségügy. Az uniós forrásokat pedig arra kell fordítani, amire valók: jobb ellátásra, korszerűbb praxisokra és a magyar betegek gyógyítására – írta a miniszter.