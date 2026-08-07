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közmédia

Itt a bejelentés: már folyik a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál

3 órája
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A közösségi oldalán tett bejelentést a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán ekkor azt közölte, a parlament által megválasztott megbízott vezető végzi az átvilágítást egy néhány fős csapat élén.
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közmédiaTarr Zoltánvizsgálatminiszter

Folyik a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán pénteken közzétett videójában. Tarr Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott megbízott vezető végzi az átvilágítást egy néhány fős csapat élén.

Tarr Zoltán
Bejelentést tett Tarr Zoltán / Fotó: Ladóczki Balázs / MW

Bejelentést tett Tarr Zoltán

Ezzel párhuzamosan a múlt héten elindult az a nagy, széleskörű szakmai párbeszéd, amelynek során különböző szakmai és érdekvédelmi szervezetek, szakemberek mondhatják el gondolataikat a közmédia leendő átalakításával összefüggésben

 - tette hozzá.

Ezt a munkát nem a minisztérium, nem a miniszter végi. Nem szólnak bele a közmédia mindennapi működésébe. Teljesen nyílt, átlátható pályázat lesz a közmédia végleges vezetőjének kiválasztására

- közölte.

A miniszter azt kérte, hogy mindenki küldje el észrevételeit, javaslatait a közmédia megújítására azon az online felületen keresztül, amely hamarosan megnyílik.

 

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