Itt a bejelentés: már folyik a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál

Folyik a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán pénteken közzétett videójában. Tarr Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott megbízott vezető végzi az átvilágítást egy néhány fős csapat élén.

Bejelentést tett Tarr Zoltán / Fotó: Ladóczki Balázs / MW

Bejelentést tett Tarr Zoltán

Ezzel párhuzamosan a múlt héten elindult az a nagy, széleskörű szakmai párbeszéd, amelynek során különböző szakmai és érdekvédelmi szervezetek, szakemberek mondhatják el gondolataikat a közmédia leendő átalakításával összefüggésben

- tette hozzá.

Ezt a munkát nem a minisztérium, nem a miniszter végi. Nem szólnak bele a közmédia mindennapi működésébe. Teljesen nyílt, átlátható pályázat lesz a közmédia végleges vezetőjének kiválasztására

- közölte.

A miniszter azt kérte, hogy mindenki küldje el észrevételeit, javaslatait a közmédia megújítására azon az online felületen keresztül, amely hamarosan megnyílik.