Kinevezték a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának új tagjait: Ott Anna irodalomterapeutát, kommunikációs szakembert és művészeti menedzsert, Sasvári Edit művészettörténészt, muzeológust, a Kassák Lajos Múzeum munkatársát, valamint Mácsai Pál színészt, rendezőt, az Örkény István Színház alapítóját - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebookon. Tarr Zoltán azt írta: megkezdte munkáját a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Bizottságának három új miniszteri kinevezettje, a testület csütörtökön tartott első ülésén.

Tarr Zoltán bejelentette: kinevezték az NKA Bizottságának új tagjait / Fotó: Ladóczki Balázs / MW

Tarr Zoltán bejelentette: kinevezték az NKA Bizottságának új tagjait

A bizottság még hiányzó, kilencedik tagját a Magyar Fesztivál Szövetség, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége és a Music Hungary Szövetség jelöli ki szeptember 7-ig - emelte ki a miniszter.

Tarr Zoltán - mint mondta - azért is tartotta fontosnak, hogy a bizottság mielőbb megkezdje munkáját, mert "az egész magyar kulturális szféra megfulladt az előző kormány szakmaiságot teljesen mellőző rendszerétől".

Közlése szerint az NKA előző vezetése az idei költségvetés 95 százalékát a választások előtti három hónapban költötte el. Hozzátette: a közös jogkezelőktől érkező támogatásoknak köszönhetően még ebben az évben lehetőség nyílik támogatási döntések meghozatalára a magyar kultúra, valamint a kulturális területen dolgozó művészek és szervezetek javára.

Tarr Zoltán hangsúlyozta:

ez is mutatja, mennyire fontos ez a bevételi forrás az NKA és a kulturális élet függetlensége szempontjából. A bizottság csütörtökön döntött a közös jogkezelőktől érkezett, több mint négymilliárd forintos keretről.

A miniszter tájékoztatása szerint a bizottság elsődleges célja az állandó kollégiumok szerepének visszaállítása, valamint a Hankó Balázs egykori kulturális miniszter nevéhez kötődő, 25 százalékos egyedi miniszteri keret 5 százalékra csökkentése. Utóbbi változás jövőre lép hatályba, és a forrást krízishelyzetekben használhatják majd a kulturális élet szereplőinek megsegítésére.