Korábban beszámoltunk róla, hogy három új vezetőt is kineveztek fontos országos közgyűjtemények élére. A kinevezések kapcsán pedig Németh Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyik pozíciót, az Iparművészeti Múzeum megbízott főigazgatói tisztségét Tarr Zoltán sógora, Jékely Zsombor tölti majd be.

Magyarázkodik Tarr Zoltán, miután sógorát nevezték ki főigazgatónak - a képen: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter

Fotó: Ladóczki Balázs / MW

A Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról is írt, hogy„ a kinevezés Tarr Zoltán jóváhagyásával történt, hiszen a Tisza minisztere a felelőse ennek a területnek a kormányban.”

Az új vezetőket, a tárcavezető jóváhagyásával, Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke mint munkáltató nevezte ki, Gerencsér Judit az Országos Széchényi Könyvtár, Jékely Zsombor az Iparművészeti Múzeum, Babocsay Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett.

Tarr Zoltán reagált a támadásokra

„Látom, a múzeumokat eddig csak kizsigerelni és hátrahagyni tudó Fidesz-KDNP hirtelen aggódni kezdett a közgyűjteményi szféráért is” – írta közösségi oldalán Tarr Zoltán, majd hozzátette:

A múlt héten felmentett főigazgatókat csak ideiglenesen helyettesítik azok az MNM KK által kinevezett átmeneti vezetők, akik egyébként is évek óta helyettesekként dolgoztak az érintett múzeumokban, vagy fontos pozíciót töltöttek be a múzeumokban, azok tagintézményeiben.

Posztjában közölte: „Az MNM KK központosító szerepe azonban sérti az intézmények autonómiáját, így minden, ahhoz tartozó intézmény esetében nyílt pályázat útján kerül majd helyére a végleges vezető.”