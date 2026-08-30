Az időközi választásokon a Tisza által támogatott jelöltek nyertek

A vasárnapi időközi választásokon a Tisza szigetek és a Tisza országgyűlési képviselői által támogatott minden képviselő- és polgármesterjelölt fölényes, kétharmados győzelmet aratott - közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este Facebook-oldalán.

Magyar Péter a Tisza sikerét jelentette be az időközi választásokon - Fotó: Hatlaczki Balazs

Hozzátette, hogy a magyar vidék kitartott az április 12-i döntése mellett.

Mennyire nyertek valójában fölényesen a Tisza által támogatott jelöltek?

A vasárnapi időközi választásokon Hajdúböszörményben Kocsis János a szavazatok 67 százalékával, Hajdúbagoson pedig Lévai János ugyancsak 67 százalékos eredménnyel győzött. Sárváron Bognár Nóra 62 százalékkal, míg Enyingen Angyal Gábor a voksok 57,6 százalékával nyerte meg a választást.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Mohácson lemaradt a tiszások által támogatott jelölt, míg Szelevényben a a Fidesz-KDNP jelöltje, Kerekesné Holló Helga nyert.