27 kérdésben kéri számon a Tisza-kormányon a választási ígéreteket a Fidesz

„Holnap lesz száz napja, hogy megalakult a Tisza-kormány. A Fidesz-frakció a mai napon 27 írásbeli kérdést nyújtott be a mai napon a kormánynak, hogy végre megtudhassuk, hol tartanak azokkal az ígéretekkel, amelyek megvalósítását a választások után azonnalra ígérték a kampányban” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Bóka János.

Már száz napja lesz, hogy hivatalba lépett a Tisza-kormány (Forrás: Facebook)

A Fidesz frakcióvezetője egy videóüzenetet is feltöltött, amelyben sorolta, hogy szeretnék tudni egyebek között,

hol van a Balaton megmentésére ígért program,

mikor emelik a duplájára a családi pótlékot, illetve a gyest és a gyedet,

mikor emelik meg 50 százalékkal az otthongondozási ellátásokat,

mikor kapják meg a szociális, gyermekvédelmi, oktatási és rendvédelmi szférában dolgozók az azonnali béremelésüket.

– Várjuk a kormány válaszát, és kíváncsiak vagyunk, hogy a Facebook-kormányzás mellett vajon valódi kormányzásra is tudnak-e időt szakítani – mondta a frakcióvezető.

Mérlegen a Tisza-kormány első száz napja

A Fidesz-frakció közösségi oldalán úgy fogalmazott, száz nap elég volt arra, hogy kiderüljön, Magyar Péter és a Tisza Párt hazugságokkal és hamis ígéretekkel nyert választást, kormányzás helyett pedig csak kapkodásra és az előző kormány hibáztatására képes.

Mert hiába ígérték meg a kampányban, hogy azonnal végrehajtják, 100 nap sem volt elég arra, hogy duplájára emeljék a családi pótlékot, az anyasági támogatást, az időskorúak járadékát, a gyest és a gyetet, hogy 25 százalékos béremelést hajtsanak végre szociális szektorban, vagy 5 százalékra mérsékeljék az egészséges élelmiszerek áfáját

– írták, majd hozzátették: de nemcsak ebben hazudtak.

„Kivezették a kamatstopot, támadják az Otthon Start Programot és a rezsicsökkentést, kiárusítják az energiaszektort, a magyar cégek helyett a külföldi multiknak engedik át a magyar piacot. Hazudtak az iskolakezdési támogatásról, a gyógyszerek áfájáról, a 480 forintos benzinárról, magára hagyták az azbeszttel szennyezett területeken élő családokat”– sorolták, majd rámutattak:

működő és emberséges Magyarországot ígértek, de kormányzás helyett csak színészkedést, hergelést és hatalmi önkényt kaptunk.

A Tisza-kormány első száz napjával az Origo is kiemelten foglalkozott. A témában megkerestük a Republikon Intézet vezetőjét, Horn Gábort, aki szerint a Tisza-kormány első száz napját alapvetően pozitív mérleg jellemzi. Dornfeld László viszont élesen bírálta a kabinetet, és úgy fogalmazott: Magyar Péter nem nőtt fel ahhoz a feladathoz, amellyel a magyar emberek megbízták. A teljes cikket itt tudja elolvasni.