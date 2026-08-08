Másfél hónapig gazdátlanul árválkodott a vízügy Magyar Péter kormányában

A politika legfelső szintjére emelkedett az országos vízhiány elleni küzdelem – hirdette május 14-i írásának címében a Válasz Online. A cikk szövegéből azonban hamar kiderült: a vízgazdálkodás ügye az Orbán-kormány államtitkári szintű képviseletéről nem feljebb, hanem eggyel lejjebb, helyettes államtitkári szintre került a Tisza-kormányban.

A Tisza-kormány szakemberhiányára mutathat rá a hetek óta tartó országos vízhiány (Fotó: Mediaworks)

Másfél hónapig nem állított felelős vezetőt a vízügy élére a Tisza-kormány

Már május közepén ismertté vált, hogy az új kormányzati struktúrában a vízgazdálkodást nem államtitkári, hanem helyettes államtitkári szinten kezelik. A minisztériumi felépítésről szóló információk szerint a klímavédelmi terület külön államtitkári irányítás alá került, míg a vízügyet egy külön helyettes államtitkár felügyelte volna.

A klímavédelemért felelős államtitkár személyét Gajdos László miniszter már május 16-án bejelentette, amikor kinevezte Kelemen Ágnest. A vízgazdálkodásért felelős helyettes azonban ekkor még nem volt meg.

A kinevezés végül csak június 28-i hatállyal történt meg, amikor a Magyar Közlönyben megjelent Horváth Balázs neve, mint vízgazdálkodásért felelős helyettes. Ez azt jelenti, hogy a vízgazdálkodási terület közel másfél hónapon át kijelölt szakmai vezető nélkül maradt.

A szakemberhiány jele lehetett a hosszú késlekedés

Gajdos László miniszter első közös nyilvános szereplésén Kelemen Ágnessel és Horváth Balázzsal civil vízügyi kezdeményezések képviselőivel találkozott, amit a tárca a hazai vízgazdálkodás új korszakaként értékelt.

Ezzel szemben a civilek hangsúlyos bevonása inkább arra utalhat, hogy

a kormány nehezen talált megfelelő szakembereket a terület irányítására.

Ezt támaszthatja alá az is, hogy a vízügyi helyettes államtitkár kinevezésére csak másfél hónappal később került sor.

Egy korábbi kormányok alatt is dolgozó szakembert neveztek ki

A kinevezett Horváth Balázs hosszú szakmai múlttal rendelkezik a vízügyi igazgatásban. Korábban az MSZP–SZDSZ-kormányok idején is a vízügyi szakigazgatásban dolgozott, majd az Orbán-kormányok alatt az Országos Vízügyi Főigazgatóság osztályvezetőjeként vett részt a szakmai munkában.