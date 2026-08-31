Bujdosó Andrea bejelentette, kiket jelöl a Tisza Párt a médiatestületekbe

A Tisza Párt három-három szakembert jelöl a Független Közmédia Testületbe, illetve a magyar médiapiac törvényes működését felügyelő Médiatanácsba közölte Bujdosó Andrea frakcióvezető hétfő este a Facebook-oldalán.

Bujdosó Andrea ismertette a Tisza Párt médiatestületi jelöltjeit

Fotó: Bujdosó Andrea Anna Facebook-oldala

Bujdosó Andrea tájékoztatása szerint a Független Közmédia Testület tagjának Szabó Györgyöt, Hargitai Miklóst és Bálint Viktort jelöli a frakció.

A közlés szerint mindhárom szakembert független szakmai szervezetek javasolták korábban. Szabó Györgyöt a Magyar Lapkiadók Egyesülete és az Önszabályozó Reklámtestület, Hargitai Miklóst a sajtószakszervezet, Bálint Viktort pedig a Médiafórum Egyesület jelölte.

Hat szakembert jelöl a Tisza Párt frakciója

Bujdosó Andrea hangsúlyozta, hogy a parlamenti frakció szakmai szempontok alapján választotta ki a jelölteket.

Tájékoztatása szerint a Független Közmédia Testület tulajdonosi jogokat gyakorol a közmédia társaságai felett, dönt azok vezetőiről és ellenőrzi gazdálkodásukat, ugyanakkor a szerkesztőségek szakmai munkájába nem szólhat bele.

A megújuló Médiatanácsba Bencsik Mártát, Bodrogi Bea Juditot és Nagy Krisztinát jelöli a Tisza Párt frakciója. A közlés szerint a három szakember médiahatósági tapasztalattal és médiajogi tudással rendelkezik, emellett jártas a digitális média és a médiatudatosság területén is.

Bujdosó Andrea azt írta, hogy a frakció felkészült, megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező szakembereket szeretne látni a testületekben. Közlése szerint ezzel a közpénzek átlátható felhasználását és a szakmai munka szabadságát kívánják biztosítani.