50 százalék alá esett a Tisza támogatottsága, Vitézy Dávid már Magyar Pétert is megelőzte

A felmérés szerint a Tisza Párt támogatottsága a teljes felnőtt népességben 49, a pártot választani tudók között pedig 58 százalékra csökkent. Az Europion májusban kezdett mérései óta most fordult elő először, hogy a párt támogatottsága az utóbbi csoportban 60 százalék alá került.

A Tisza Párt továbbra is 61 százalékon áll, ez azonban három százalékpontos visszaesést jelent júliushoz képest (Forrás: Mediaworks)

Gyengülő Tisza Párt, erősödő Mi Hazánk, stabil Fidesz–KDNP

A biztos szavazó pártválasztók között a Tisza továbbra is 61 százalékon áll, ez azonban három százalékpontos visszaesést jelent júliushoz képest. A Fidesz–KDNP támogatottsága eközben érdemben nem változott: a teljes népesség körében 21, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók között egyaránt 25 százalékot mértek.

A legnagyobb növekedést a Mi Hazánk érte el. A párt támogatottsága

a teljes népességben 8-ról 10 százalékra,

a pártválasztók között 10-ről 12 százalékra,

a biztos szavazó pártválasztók körében pedig 8-ról 10 százalékra emelkedett.

Az áprilisban még a Fideszre szavazók 14 százaléka jelenleg a Mi Hazánkot támogatná, míg 13 százalékuk bizonytalan, 8 százalékuk pedig a Tiszára voksolna.

Az Europion szerint ebből egyelőre nem lehet egyértelmű áttörésre következtetni, ugyanakkor úgy látják, hogy

a Fidesz esetleges veszteségeiből a Mi Hazánk is profitálhat.”

A párt nélküliek és bizonytalanok aránya 17-ről 15 százalékra csökkent, miközben a biztos választási részvételt ígérők aránya 71-ről 74 százalékra nőtt.