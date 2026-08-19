Fotózni sem lehet: kizárják a sajtót a Tisza Szigetek országos találkozójáról

A Tisza kizárja az ujságírókat az augusztus 20-ai Tisza Szigetek Országos Találkozójáról – szögezte le a Media1-nek kiküldött közleményében a párt frakciója. Magyar Péter pártja egy nappal a rendezvény előtt azt a tájékoztatást adta, hogy a Margitszigetre szervezett esemény nem sajtónyilvános.

A Tisza kizárja az újságírókat az augusztus 20-ai Tisza Szigetek Országos Találkozójáról (Fotó: Mediaworks)

Hangsúlyozták azt is, a rendezvény helyszínén kép- és hangfelvétel készítése, forgatás, valamint bármilyen más újságírói vagy sajtótevékenység végzése sem lehetséges. A Tisza arra kérte a sajtó munkatársait, hogy ezt a rendezvény teljes időtartama alatt tartsák tiszteletben. A levélben ugyanakkor azt írták, hogy a találkozó idején a sajtóosztály munkatársai telefonon rendelkezésre állnak, és válaszolnak az újságírók kérdéseire.

A Média1 felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza-frakció tájékoztatása nem tért ki arra, miért zárják ki a sajtót az országos találkozóról, miközben saját megfogalmazásuk szerint is „kiemelt sajtóérdeklődés” övezi az eseményt. Emlékeztettek:

a programot korábban nagy nyilvánosság előtt harangozták be.

A meghirdetett eseményen a párt vezetői, köztük Magyar Péter, Forsthoffer Ágnes, Tarr Zoltán és Radnai Márk is szerepet kapnak, emellett regionális sátrakkal, közös főzéssel és családi programokkal készülnek. A sajtó így legfeljebb a Tisza által kiadott információkból és felvételekből, illetve a résztvevők beszámolóiból értesülhet arról, mi történik az országos találkozón.

Két éve kidobták az újságírókat

Az ügy kapcsán érdemes felidézni, hogy két éve augusztus 20-án Magyar Péter szintén a margitszigeti nagyrétre hívta támogatóit egy Tisza Piknik nevű rendezvényre, amelyen az Index stábja is részt vett, hogy tudósítson a pártelnök ünnepi beszédéről, ám a riporter csapatot egyszerűen kidobatták a biztonsági őrökkel. Az érintett újságíró a Hír TV megkeresésére később elmondta,

Magyar Péter igencsak érdekes sajtószabadság-felfogással rendelkezik.

A riporter csapat olyan kérdésekkel fordult a résztvevőkhöz, hogy miért tartották fontosnak az eseményen való részvételt, és hogyan értékelik a Tisza Párt EP- és önkormányzati választásokon elért eredményeit.