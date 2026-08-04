Török Gábor: Ha a miniszterelnök mondja meg, ki lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé

Mint arról az Origo beszámolt, hiába jelentették be az M1 Híradó új főszerkesztőjét és műsorvezetőjét, mégsem ők kerülnek a posztra. A köztelevízió döntése Magyar Péter egy nyilvános hozzászólását követően változott meg, amit követően már szerződést is bontottak Hajdú Gáborral és Borsa Miklóssal.

Tarr Zoltán szerint a közmédiát egy ideiglenes szakmai csapat alakítja majd át

Fotó: Facebook/Tarr Zoltán

Török Gábor politikai elemző úgy reagált: „És akkor képzeljük el, hogy Orbán Viktortól miniszterelnökként egy újságíró megkérdezi, mit szól ahhoz a friss bejelentéshez, amely szerint XY lesz az M1 híradójának vezetője. Mire ő azt válaszolja, hogy szerintem nem lesz. Majd másnap nem is lesz. Azt gondolom, hogy kétféle válaszunk lehet:

ez teljesen normális

ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki (nem) lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé”

Az elemző azt javasolta: gondolkodjunk most is így erről.





Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő azon gondolkozott el, mi történt volna, ha 2010-ben történik egy ilyen eset. „Ha a miniszterelnök a kormányváltás után kommentben szedi le a közmédia egyik kijelölt munkatársát, közvetlenül azután, hogy jó pár vezetőt már leszedett irányított kommentekkel. Vajon létrejött-e volna már akkor az Egymillióan a Sajtószabadságért Facebook-csoport? Posztolt-e volna százat? Hirdetett-e volna már akkor tüntetést? S Verhofstadt úr mordult-e volna valamit? Kezdeményeztek-e volna európai parlamenti vitát? Tiltakoztak-e volna letapasztott ajkakkal? S kiadtak-e volna különféle állásfoglalásokat jogvédőnek mondott szervezetek? Karcoltak-e volna különböző szerkesztőségi állásfoglalásokat tekintélyesnek mondott német és angolszász lapokba?”

Emlékeztetett rá, hogy valójában mindegyik reakció megtörtént, az elmúlt 16 évben „temették a sajtószabadságot, miközben a politikai nyilvánosság sokszínűbb volt, mint 2010 előtt, és sokszínűbb, mint a választás óta eltelt időszakban. Temették, miközben az előző miniszterelnök sohasem szedett le kommentben kijelölt médiavezetőket. A mostani megteszi. Mégis ordító a csönd.”

A fideszes politikus szerint a most kormányra kerülő „Demszky-poszteres” társaság szerint csak akkor van sajtószabadság, ha kizárólag ők uralhatják a nyilvánosságot. Nemzetközi cimboráikat pedig kizárólag akkor érdeklik a magyar médiaviszonyok, ha olyan kormány van hivatalban, amelyik nem a cselédszerepet látja tevékenysége lényegének – jegyezte meg.