Újra fellángolt a vita Tusványos körül

Komoly vita alakult ki a nemzetpolitikáról és a tusványosi szabadegyetemről a parlamentben. Kedden a Fidesz képviselője, Németh Zsolt a napirend előtti felszólalásában rámutatott, hogy a posztkommunista erők kiesése az Országgyűlésből új helyzetet teremt, és érdemes lenne élni a lehetőséggel, egy nemzeti konszenzust kellene kialakítani a nemzetfelfogás kérdésében – idézte fel a Maszol. „Egy olyan együttműködési modellt kellene építeni az egyes nemzetrészek viszonyában, amelyben minden politikai erő részt vesz” – mondta a rendezvény egyik alapítója.

Vita alakult ki Tusványos körül a parlamentben. Fotó: Facebook/Németh Zsolt

A Fidesz képviselője azt kérte,

rögzítsék azt a százalékot a magyar költségvetésben, amelyet a határon túli magyarokra fordíthatnak.

Erre Magyar Péter úgy reagált, hogy a képviselő a nemzet egységéről beszélt, de az ő „miniszterelnöke, Orbán Viktor” 2025 márciusában „lepoloskázta magyarok millióit”, valamint azt is felemlegette, hogy a legutóbbi tusványosi rendezvényen Németh Zsolt szintén egy ilyen hangvételű kérdést olvasott fel a korábbi kormányfőnek. „Most itt mégis a nemzet egységéről beszél” – tette hozzá a miniszterelnök.

Magyar Péter úgy fogalmazott: „miközben Németh Zsolt a nemzet egységéről beszél”, aközben „tulajdonképpen kuncsorog pár száz millió forint közpénzért.” A miniszterelnök ezután Tusványossal kapcsolatban kijelentette:

Nem lesz, képviselő úr! Jövőre ezt a saját pénzükből megrendezhetik

A miniszterelnök felszólalása alatt Németh Zsolt fejrázással fejezte ki, hogy ő egyáltalán nem arról beszélt, amit Magyar Péter állított, nem volt szó közpénzkérésről a részéről. Az ellenzéki képviselő később a közösségi oldalán azt írta: a Tusványosi Nyári Szabadegyetem nem a volt és a jelen magyar miniszterelnök összecsapásának, hanem a nemzet- és külpolitikai párbeszédnek a színhelye.

A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány folytatja, Tusványos volt, van, lesz!

– hangsúlyozta Németh Zsolt.

Az ügyben Tanács Zoltán is megszólalt. A tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az erdélyi fesztivál az elmúlt másfél évtizedben közvetlenül, illetve állami intézményeken és vállalatokon keresztül milliárdos nagyságrendű közpénzhez jutott. Szerinte most Németh Zsolt támogatást keres a rendezvény folytatásához, ahol a Fidesz-KDNP korábban éppen a nemzeti összetartozás jegyében beszélt megosztó módon politikai ellenfeleiről. „Szerintem nagyjából annyira lesz életképes közpénz nélkül, mint a Fidesz propagandagépezete” – írta a miniszter a közösségi oldalán a rendezvény finanszírozásával kapcsolatban.