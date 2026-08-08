Kifizetetlen milliárdok árnyékolhatják be Magyar Péter tűzifa-bejelentését

Újabb rezsiintézkedést jelentett be Magyar Péter pénteki sajtótájékoztatóján: szeptember 15-től 27-ről 5 százalékra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. A kormány emellett megduplázza a Szociális Tűzifa Program keretét és az igényelhető famennyiséget is, Nagy István volt agrárminiszter azonban az Origónak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy az állami erdőgazdaságok a mai napig nem kapták meg a rendkívüli téli tűzifaellátás után járó 4,2 milliárd forintot. A volt tárcavezető ezért azt kérdezi: valóban új forrásból finanszírozzák a bejelentett intézkedéseket, vagy a korábban elkülönített, de még ki nem fizetett összeget is beleszámítják az új program keretébe?

Magyar Péter bejelentette: szeptember 15-től 27-ről 5 százalékra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját, a helyzet mégsem annyira egyszerű (Forrás: Mediaworks)

Megduplázzák a szociális tűzifaprogram keretét

Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter korábban azt is bejelentette, hogy a kormány megduplázza a Szociális Tűzifa Program keretében igényelhető famennyiséget, valamint a rászoruló családok támogatására biztosított keretösszeget. Az állami erdőgazdaságok már megkezdték a téli készletek előkészítését.

Az országos, pályázati alapon működő szociális tűzifaprogramot a második Orbán-kormány indította el. Az első országos támogatási rendszer a 2011–2012-es fűtési szezonban kezdte meg működését, jogi kereteit pedig a későbbi belügyminiszteri rendeletek egységesítették.

A programon keresztül az önkormányzatok állami támogatást igényelhetnek tűzifa, illetve egyes településeken barnakőszén vásárlására. A tüzelőanyagot természetbeni támogatásként osztják szét a rászorulók között, a jogosultság pontos feltételeiről pedig az önkormányzatok saját rendeleteikben döntenek.

A 2025-ös programról dióhéjban: