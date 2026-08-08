Kifizetetlen milliárdok árnyékolhatják be Magyar Péter tűzifa-bejelentését

Újabb rezsiintézkedést jelentett be Magyar Péter pénteki sajtótájékoztatóján: szeptember 15-től 27-ről 5 százalékra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. A kormány emellett megduplázza a Szociális Tűzifa Program keretét és az igényelhető famennyiséget is, Nagy István volt agrárminiszter azonban az Origónak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy az állami erdőgazdaságok a mai napig nem kapták meg a rendkívüli téli tűzifaellátás után járó 4,2 milliárd forintot. A volt tárcavezető ezért azt kérdezi: valóban új forrásból finanszírozzák a bejelentett intézkedéseket, vagy a korábban elkülönített, de még ki nem fizetett összeget is beleszámítják az új program keretébe?
Megduplázzák a szociális tűzifaprogram keretét
Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter korábban azt is bejelentette, hogy a kormány megduplázza a Szociális Tűzifa Program keretében igényelhető famennyiséget, valamint a rászoruló családok támogatására biztosított keretösszeget. Az állami erdőgazdaságok már megkezdték a téli készletek előkészítését.
Az országos, pályázati alapon működő szociális tűzifaprogramot a második Orbán-kormány indította el. Az első országos támogatási rendszer a 2011–2012-es fűtési szezonban kezdte meg működését, jogi kereteit pedig a későbbi belügyminiszteri rendeletek egységesítették.
A programon keresztül az önkormányzatok állami támogatást igényelhetnek tűzifa, illetve egyes településeken barnakőszén vásárlására. A tüzelőanyagot természetbeni támogatásként osztják szét a rászorulók között, a jogosultság pontos feltételeiről pedig az önkormányzatok saját rendeleteikben döntenek.
A 2025-ös programról dióhéjban:
- az állami keret összege 5 milliárd forint volt,
- több mint kétezer önkormányzat vett részt benne,
- évente mintegy 180–200 ezer háztartás részesülhetett támogatásban.
Nagy István szerint nem fizették ki az erdőgazdaságokat
A 2025-ös program keretében kiosztott tüzelőanyagot az önkormányzatoknak legkésőbb 2026 februárjáig kellett eljuttatniuk a rászorulókhoz. Januárban azonban a rendkívüli hideg miatt további intézkedésre is szükség volt: az állami erdőgazdaságok tulajdonában lévő tűzifát és más tüzelésre alkalmas faanyagot
gyorsított eljárásban, ingyenesen adták a rászorulóknak.
Nagy István lapunknak azt mondta, hogy az intézkedés 4,2 milliárd forintos költsége rendelkezésre állt a tárca költségvetésében, az összeget azonban a mai napig nem fizették ki az állami erdőgazdaságoknak.
Mennyi idő kell még ahhoz, hogy átutalják a jogos összeget? Négy hónap telt el a választás óta
– tette fel a kérdést a volt tárcavezető.
A korábbi program pénzéből finanszíroznák az új ígéreteket?
Nagy István arra is választ vár, hogy az újonnan bejelentett keretduplázás valóban friss költségvetési forrást jelent-e, vagy abba a korábbi tűzifaellátás után még ki nem fizetett összeget is beleszámítják:
A hangzatos szociálistűzifa-program keretösszegének megduplázását és az áfacsökkentést ennek az összegnek a bevonásával tervezik megvalósítani?
A volt agrárminiszter szerint az élő környezetért vállalt felelősség nem merülhet ki újabb programok és támogatások bejelentésében. Hozzátette: az elvégzett munkát, a nyújtott szolgáltatást és a kitermelt fa árát tisztességesen ki kell fizetni az állami erdőgazdaságoknak.
Miközben tehát a kormány a szociális tűzifaprogram megduplázását és az áfa jelentős csökkentését ígéri, Nagy István állítása szerint továbbra sem rendezte a rendkívüli téli ellátás több milliárd forintos számláját. Ezért a kabinetnek azt is tisztáznia kellene, hogy milyen forrásból finanszírozza az új intézkedéseket.