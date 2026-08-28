Unger Anna korábbi riválisának is üzent

Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága tegnapi ülésén meghallgatta és döntött is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal lehetséges vezetőiről. A szavazás értelmében a bizottság Unger Anna jelölése mellett döntött, akinek tényleges kinevezéséről ma fognak szavazni az parlamentben.

Unger Anna kinevezése után mindenkit vár a fedélzetre

Fotó: Facebook

A bizottság hivatalos közlése szerint Unger pályázatát találta a legjobbnak. A jelöltek között volt még azonban Ligeti Miklós, aki négy igen szavazatot kapott négy tartózkodás mellett, valamint Sárvári Nicholas is, aki három támogató szavazatot kapott öt tartózkodás mellett. Unger Annát ugyan hivatalosan még nem választották meg, azonban közösségi oldalán már jelentkezett.

„A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom. Ehhez minden támogatásra, szakértelmre, és a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre szükség van” – írta közösségi oldalán. Egyúttal azonban meglepő kijelentést is tett, ugyanis jelezte, hogy akár korábbi riválisát is szívesen látná.

„Elnökként mindenkit, aki ezért tenni akar, várok a fedélzetre. Mindenekelőtt dr. Ligeti Miklóst” – fogalmazott.

A Tisza támogatóinak egy része egyébként valóban elégedetlenségének adott hangot, és inkább Ligetit látta volna szívesen a hatóság élén. Ez pedig csak fokozta, hogy Unger szerint senkinek nem érdemes azonnali vádemeléseket várnia a szervezettől, hiszen a bíróságig vitele a korrupciós ügyeknek akár évekig is eltarthat majd.