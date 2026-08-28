Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Országgyűlési ülés: Magyar Péter beszéde után esküt tesz az NVVH elnöke – élőben az Origón

Rendkívüli

„Összecsaptak a hullámok a fejem felett” – előkerült Buzsáky Ákos, drámai vallomással törte meg a csendet

Unger Anna

Unger Anna korábbi riválisának is üzent

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Csütörtökön döntés született a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének jelöléséről. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna jelölését fogadta el, ő pedig a parlamenti szavazás napján már jelezte, hogy mindenkit, még korábbi riválisát is várja a fedélzetre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Unger AnnaOrszággyűlésjelölés

Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága tegnapi ülésén meghallgatta és döntött is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal lehetséges vezetőiről. A szavazás értelmében a bizottság Unger Anna jelölése mellett döntött, akinek tényleges kinevezéséről ma fognak szavazni az parlamentben. 

Unger Anna kinevezése után mindenkit vár a fedélzetre
Unger Anna kinevezése után mindenkit vár a fedélzetre 
Fotó: Facebook

A bizottság hivatalos közlése szerint Unger pályázatát találta a legjobbnak. A jelöltek között volt még azonban Ligeti Miklós, aki négy igen szavazatot kapott négy tartózkodás mellett, valamint Sárvári Nicholas is, aki három támogató szavazatot kapott öt tartózkodás mellett. Unger Annát ugyan hivatalosan még nem választották meg, azonban közösségi oldalán már jelentkezett. 

„A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom. Ehhez minden támogatásra, szakértelmre, és a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre szükség van” – írta közösségi oldalán. Egyúttal azonban meglepő kijelentést is tett, ugyanis jelezte, hogy akár korábbi riválisát is szívesen látná. 

„Elnökként mindenkit, aki ezért tenni akar, várok a fedélzetre. Mindenekelőtt dr. Ligeti Miklóst” – fogalmazott. 

A Tisza támogatóinak egy része egyébként valóban elégedetlenségének adott hangot, és inkább Ligetit látta volna szívesen a hatóság élén. Ez pedig csak fokozta, hogy Unger szerint senkinek nem érdemes azonnali vádemeléseket várnia a szervezettől, hiszen a bíróságig vitele a korrupciós ügyeknek akár évekig is eltarthat majd. 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!