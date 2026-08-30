Lesújtó számok: így értékelték saját hallgatói az NVVH élére választott Unger Annát

Nem éppen egy egyetemi sztároktató képét mutatja az a visszajelzéssorozat, amely Unger Anna neve mellett található a MarkMyProfessoron. Az ELTE docensét az oldalon összességében 2,87-re értékelték az ötfokú skálán, ráadásul nem néhány véleményről van szó: már 90 értékelés szerepel a neve alatt – számolt be a Magyar Nemzet.

Unger Anna saját hallgatói szemében sem koronázatlan királynő (Fotó: Facebook/Mandula Viktor)

Unger Anna segítőkészségből különösen rosszul vizsgázott

A számok alapján nem minden területen kapott gyenge értékelést, de több kategóriában is meglehetősen szerény eredményt ért el.

Felkészültségére 3,29, a tantárgyak hasznosságára 3,19, a követelmények teljesíthetőségére pedig 3,16 pont jutott. Az előadásmódja már csak 2,86-os átlagot hozott, a segítőkészségénél pedig ennél is jóval rosszabb eredmény született: mindössze 1,84 pont.

A szöveges értékelések között sem kizárólag dicséretek találhatók. Egy hallgató például röviden azt írta:

A stílusa nekem nagyon nem volt szimpatikus.”

Más ennél is keményebb minősítést adott: az összes kategóriában a legalacsonyabb pontszámot osztotta ki, majd egyetlen szóval zárta le a véleményét:

minősíthetetlen!”

Egy harmadik értékelő pedig arról számolt be, hogy egy szakdolgozati opponálás olyan rossz élményt jelentett számára, hogy az elvette a kedvét az egyetemi pályától és a doktori képzéstől is.

A MarkMyProfessor hallgatói értékelései személyes véleményeket tükröznek, és önmagukban nem alkalmasak egy oktató szakmai alkalmasságának megítélésére.

A 2,87-es összesített eredmény azonban kétségtelenül figyelemre méltó annak fényében, hogy Unger Anna szeptembertől egy országos jelentőségű hivatal élén kezdi meg munkáját.

Magyar Péter döntése továbbra is támadások kereszttüzében

Unger Anna kinevezése már korábban is komoly vitát váltott ki a Tisza környezetében. Több tiszás szimpatizáns ugyanis azt várta, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére Ligeti Miklós kerül, ezért a döntés után a Magyar Péter közösségi oldalán megjelent hozzászólások között is számos indulatos bírálat jelent meg.

A miniszterelnök vasárnap hosszú Facebook-bejegyzésben próbálta lezárni a vitát. Magyar Péter szerint a személyi döntésekről nem a közvéleménynek kell határoznia, és kijelentette, hogy a Tisza nem fog engedni a nyomásnak.