Tüntetés lesz Unger Anna ellen, Magyar Péter családon belülről is kapott kritikát

Komoly vita bontakozott ki a Tisza-táboron belül. A Tisza egyik támogatójának kezdeményezésére szombaton tüntetést szerveznek Unger Anna kinevezése ellen, miután a politológust a Tisza-kormány javaslatára az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választotta. A kinevezést az ellenzéki pártok is illegitimnek tartják, most azonban úgy tűnik, Magyar Péter saját tábora is elégedetlen a döntéssel.
Unger Anna kinevezése miatt vonulnak utcára Budapesten
A demonstrációt Nyerges André, egy Tisza-sziget tagja szervezte, aki eredetileg péntek délutánra hirdette meg az eseményt, később azonban szombat 16 órára módosította az időpontot. A tüntetés célja az NVVH és Ligeti Miklós támogatása, a szervező ugyanis elfogadhatatlannak tartja, hogy Unger Anna vezesse az új hivatalt.
Nyerges André szerint
a Tisza Párt Unger Anna megszavazásával megpecsételte a rendszerváltás sorsát. A szervező szerint nem lehet tovább tűrni a háttéralkukat és a korrupciót, ezért felszólította a Tisza szimpatizánsait, hogy kérjék számon a kormányt.
A demonstráció hátterében az Országgyűlés pénteki döntése áll. A képviselők 137 igen és 7 nem szavazattal Unger Annát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét választották meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A hivatal nyomozati elnökhelyettese Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett, akit 139 igen és 6 nem szavazattal választottak meg. Az új vezetők megbízatása szeptember 1-jétől hat évre szól.
Magyar Péter döntését saját családja is kritikával illette
A miniszterelnök testvére, Magyar Anna Ilona egy Tibi atya Facebook-oldalán megjelent bejegyzés alatt védte meg férje, Melléthei-Barna Márton döntését, aki a parlamenti bizottságban egyedüli tiszás képviselőként nem támogatta Unger Anna jelölését. Magyar Anna Ilona szerint férje nem véletlenül szavazott nemmel, és arra is utalt, hogy a jelölést az Ügyvédkör, Bárándy Péter és más jogászok is bírálták. Közben továbbra sem nyilvános, milyen pontozás és rangsor alapján esett Unger Annára a választás a 96 pályázó közül.
A kialakult helyzetre Magyar Péter is reagált.
A miniszterelnök szerint egy komoly hivatal vezetőjének kiválasztása nem szimpátiaszavazás, és nem is kiszavazóshow. A kormányfő ezzel igyekezett megvédeni a döntést, és egyben elutasította azokat a kritikákat, amelyek szerint társadalmi egyeztetésre lett volna szükség az új hivatal vezetőjének kiválasztása előtt.
A fejleményre Bohár Dániel ellenzéki riporter is reagált közösségi oldalán.
Ez gyors volt! Szombaton a tiszások tüntetnek Magyar Péter döntése ellen. És még szeptember sincs.”
– fogalmazott.
Molnár Áron színész, aktivista úgy fogalmazott: „6 évnyi türelmünk nincs. Nekem legalábbis biztos nincs.”
„Azt mondtam, hogy 100 napig nem leszek kritikus. Eltelt 100 nap. Érthetetlen számomra, hogy a Tisza-párt, és/vagy Magyar Péter miért fél Ligeti Miklóstól? Hogy lehetséges, hogy a Fidesz lefoglalt szervereinek tartalmát, amin a Hankó-botrány újabb bizonyítékai lehetnek, nem ismeri a közvélemény? Miért nincs Hankó Balázs börtönben?
A fideszes politikusoknak és csinovnyikjainak rettegniük kellene a következményektől, ehelyett a pofánkba röhögnek
– jegyezte meg.