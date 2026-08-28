Tüntetés lesz Unger Anna ellen, Magyar Péter családon belülről is kapott kritikát

Komoly vita bontakozott ki a Tisza-táboron belül. A Tisza egyik támogatójának kezdeményezésére szombaton tüntetést szerveznek Unger Anna kinevezése ellen, miután a politológust a Tisza-kormány javaslatára az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választotta. A kinevezést az ellenzéki pártok is illegitimnek tartják, most azonban úgy tűnik, Magyar Péter saját tábora is elégedetlen a döntéssel.

Unger Anna miatt szétszedik Magyar Pétert a Tisza-szavazók (Fotó: Facebook/Mandula Viktor)

Unger Anna kinevezése miatt vonulnak utcára Budapesten

A demonstrációt Nyerges André, egy Tisza-sziget tagja szervezte, aki eredetileg péntek délutánra hirdette meg az eseményt, később azonban szombat 16 órára módosította az időpontot. A tüntetés célja az NVVH és Ligeti Miklós támogatása, a szervező ugyanis elfogadhatatlannak tartja, hogy Unger Anna vezesse az új hivatalt.

Nyerges André szerint

a Tisza Párt Unger Anna megszavazásával megpecsételte a rendszerváltás sorsát. A szervező szerint nem lehet tovább tűrni a háttéralkukat és a korrupciót, ezért felszólította a Tisza szimpatizánsait, hogy kérjék számon a kormányt.

A demonstráció hátterében az Országgyűlés pénteki döntése áll. A képviselők 137 igen és 7 nem szavazattal Unger Annát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét választották meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A hivatal nyomozati elnökhelyettese Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett, akit 139 igen és 6 nem szavazattal választottak meg. Az új vezetők megbízatása szeptember 1-jétől hat évre szól.

Magyar Péter döntését saját családja is kritikával illette

A miniszterelnök testvére, Magyar Anna Ilona egy Tibi atya Facebook-oldalán megjelent bejegyzés alatt védte meg férje, Melléthei-Barna Márton döntését, aki a parlamenti bizottságban egyedüli tiszás képviselőként nem támogatta Unger Anna jelölését. Magyar Anna Ilona szerint férje nem véletlenül szavazott nemmel, és arra is utalt, hogy a jelölést az Ügyvédkör, Bárándy Péter és más jogászok is bírálták. Közben továbbra sem nyilvános, milyen pontozás és rangsor alapján esett Unger Annára a választás a 96 pályázó közül.