"Keddtől már tényleges munkát fogunk végezni, és az első nyomozati munkát remélhetőleg szeptember végén el tudjuk indítani" – nyilatkozta az RTL Házon Kívül című műsorában Unger Anna pénteken megválasztott NVVH-elnök.

Unger Anna: Már megvan, melyik üggyel indul szeptemberben a nyomozás

Fotó: Facebook/Mandula Viktor

Azt, hogy melyik üggyel kezdenek, Tasnády Katalin, az NVVH nyomozati elnökhelyettese már eldöntötte, de a vizsgálat sikere érdekében ezt Unger nem jelentette be.

Unger Anna telefonját hiába csörgeti bárki

A kinevezésével kapcsolatos kritikákra is reagált, mondván, ő nem népszerűségre pályázott, hanem arra, hogy a korrupciós ügyek legyenek végigvíve, a rendszerváltás óta történtekkel ellentétben.

Az én telefonom nem tud megcsörrenni. Engem hiába hívogatnak!

– válaszolta arra a kérdésre, hogy mi lesz, ha egy üggyel kapcsolatban felhívják, vagy ha például Magyar Péter meg akarja mondani, melyik üggyel kezdjenek.

Megmondanám neki, hogy tegyen állampolgári bejelentést

– mondta ez utóbbi gondolatkísérletre Unger, aki hangsúlyozta: abba nem lesz, nem lehet beleszólása, hogy kit választ a parlament a hiányzó két elnökhelyettesi pozícióba.

A hivatal leendő alkalmazottaival kapcsolatban ugyanakkor már vannak konkrét nevek, akiket felkér majd a feladatra. „Van, akit ismerek, nagyon jó lesz és tudom róla, hogy jönni fog” – tette hozzá. Unger körülbelül 150 fős szervezetet szeretne létrehozni, ahol a munkatársak többsége a nyomozati ágban dolgozhat majd.

A riporter kérdésére elmondta: szuperképessége az, hogy egy falat tud vonni a szervezet munkatársai köré, védve őket, továbbá tud szervezni és átlátja a NER rendszerét.

Azt is elmondta, hogy nem lesz olyan szint, ahol meg fognak állni a vizsgálatok során: "Mindenkit megvizsgálunk" – hangsúlyozta.

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