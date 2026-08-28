Mint arról korábban beszámoltunk, az Országgyűlés pénteken titkos szavazáson Unger Annát választotta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének, aki most a Telexnek adott interjút arról, hogyan fog működni az intézmény.

Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője. Fotó: Facebook/Mandula Viktor

Unger Anna elárulta, hogyan fog működni az NVVH

Tudom, hogy mindenki az elszámoltatást várja, tudom, hogy mindenki a bilincsek kattanását várja, és tudom, hogy mindenki szeretné hallani a zörgő rácsokat, de létre kell hozni a hivatalt, meg kell választani még három elnökhelyettest

- mondta Unger Anna.

Az NVVH újdonsült elnöke azt ígérte, a következő hetekben az elnökhelyettesekkel együttműködve kiválasztják a legjobb munkatársakat minden pozícióra. Mint mondta, a bírósági ítéletek időzítése nem rajta múlik, az NVVH viszont feltárhatja a visszaéléseket, előkészítheti a vagyon visszaszerzését, és felkutathatja az eltűnt közvagyont, amely szerinte 20 és 60 ezer milliárd forint közé tehető.

Unger Anna szerint az év végéig elindulhatnak a vizsgálatok, a teljes összeg feltárását azonban csak a hivatal működésének hatodik évére ígérte. Hangsúlyozta, hogy az NVVH nem elméleti kutatóintézet lesz, de a feltárt ügyek mellett a korrupciós rendszer működését is bemutatja majd.

A korábban emlegetett Felcsúti Számvevőszék kifejezéssel Unger arra utalt, hogy szerinte egy szűk kör döntött az 500 milliárd forint feletti állami beruházásokról. Bár oknyomozó újságírók munkája alapján szerinte feltételezhető, hogyan születtek ezek a döntések, neveket nem volt hajlandó mondani. Úgy fogalmazott: „lesz bizonyíték, lesz eljárás”, de törvényt sértene, ha emlékei és olvasmányai alapján nevezné meg, kik ellen indulhat vizsgálat.

Nem vagyok hülye a joghoz

- mondta a személyét ért kritikákra reagálva. Hozzátette, hogy politológusként nagyon sok jogi tárgyat hallgatott.

Unger Anna azt is elárulta, hogy a Tisza Pártból senkivel sem egyeztetett arról, hogy pályázni fog, csupán két jogásznak, a férjének és „az ország egyik legjobb közigazgatási jogászának” mondta el.