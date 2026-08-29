Molnár Áron is összevitatkozott Magyar Péterrel Unger Anna kiválasztása miatt

Szombat délután tüntetést tartanak a Kossuth téren a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének megválasztása miatt. A demonstrációt azért hirdették meg, mert nagy felháborodást váltott ki, hogy az Országgyűlés Unger Anna Rózát választotta az új hivatal élére.
Az Országgyűlés pénteken választotta meg Unger Annát az NVVH élére. A politológus hat évre kapott megbízást az új szervezet vezetésére. A nyomozati elnökhelyettes Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett.
Az elnöki tisztségre pályázott és meghallgatták Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját is.
Molnár Áron is vitába szállt Magyar Péterrel
Magyar Péter egyik támogatója, Molnár Áron is kifogásolta az elnökválasztást. A színész azt írta a közösségi oldalán:
Radikálisabb, szakmaibb döntések kellenek, le kell váltani a legfőbb ügyészt, és nem egy újabb Fidesz-katonát odaültetni, függetleníteni a bíróságot, mert 6 évnyi türelmünk nincs.
Szerinte nem csak új szervezetekre és szabályokra lenne szükség, hanem arra is, hogy az igazságszolgáltatás és a különböző hatóságok valóban függetlenül működjenek.
Bejegyzésére Magyar Péter úgy válaszolt, hogy már nem Nagy Gábor Bálint a legfőbb ügyész, és azt kérte, hogy ellenőrizze a tényeket, mielőtt kifejti a véleményét.
Válaszában Molnár Áron arról írt, hogy „Nagy Gábor Bálint volt legfőbb ügyész az ügyészi szervezet tagja maradt, jelenleg a legfőbb ügyészi tisztséget Lajtár István, a legfőbb ügyészhelyettes tölti be, aki Nagy helyettese volt”.
Csalódott tiszások
Melléthei-Barna Anna Ilona, Magyar Péter húga és Melléthei-Barna Márton felesége sem volt elégedett az NVVH új elnökének személyével. A miniszterelnök testvére is állást foglalt az Unger Anna pozícióba juttatása körül kialakult vitában.
Egy Facebook-poszt alatt kialakult vitában kiállt férje mellett, és rámutatott, hogy Melléthei-Barna Márton nem véletlenül szavazott nemmel a bizottságban Unger Annára. Emellett azt is érzékeltette, hogy szerinte Ligeti Miklós jobb választás lett volna.
A tiszás szimpatizánsok körében is megütközést keltett az NVVH vezetőjének kiválasztása. Mint Takács Péter beszámolt róla, az interneten csak Égő fáklya néniként ismert tiszás hölgy májusban még táncolva ünnepelte Magyar Péter beiktatását a Kossuth téren, most azonban csalódottságának adott hangot, amiért a köztársasági elnök után az elnök kiválasztásakor is elfelejtették megkérdezni a szavazók véleményét.
Sz*rból a f*sba léptem
– írta, és közölte, hogy aktivista sem szeretne lenni a továbbiakban, emellett felajánlotta követőinek tiszás relikviáit.
Tüntetés a Kossuth téren
A Tüntetés az NVVH-ért, Ligeti Miklósért és a rendszerváltásért című szombati rendezvényt Nyerges André szervező azzal indokolta, hogy szerintük
a döntés hátterében háttéralkuk állnak, és „elég volt a korrupcióból”.
A helyszínről munkatársunk arról számolt be, hogy csak kisebb csoport jelent meg a Parlamentnél a meghirdetett tüntetésen. Bár csak kevesen vannak jelen, az egyik résztvevő szóváltásba keveredett a kontrollos Gulyás Balázzsal.
Fidesz: nem Unger Anna a fő probléma
Az, hogy ki került a vagyonvisszaszerzési ÁVH élére, egyáltalán nem a leglényegesebb kérdése ennek az ügynek. Sokkal fontosabb, hogy milyen politikai és gazdasági vegzáló hatalmat kap ez az új intézmény – mutatott rá Dömötör Csaba a közösségi oldalán. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint bárki is legyen a vezető, ennek a hatóságnak olyan jogkörei lesznek, amelyek demokratikus jogállamban elfogadhatatlanok.
Ha nem a külföldről agyontámogatott Tiszáról lenne szó, akkor már rég turbósították volna a szokásos inkvizíciós eljárást. Csak azért nem mondom, hogy a Fidesz-kormányt felnégyelték volna a 16 év alatt Brüsszelben, ha ilyen intézményt hozott volna létre, mert valójában még csak gondolatban sem létezett ilyen
– hangsúlyozta az EP-képviselő. Majd leszögezte: olyan hatóságot hoznak létre, amely bárkit lehallgathat, megalapozott bűncselekmény-gyanú nélkül is. Bárkit besúgásra kényszeríthet, és ezzel kapcsolatban büntethet is. Teljesen példátlan elem, hogy a vizsgálati intézkedések ellen nem lesz helye jogorvoslatnak. Nem kell senkinek ahhoz jogásznak lenni, hogy ennek anti-jogállami jellegét felismerje – mutatott rá.
Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy az új vagyonvédelmi ÁVH büntetőeljárás és jogerős ítélet nélkül is állami felügyelet alá helyezhet cégeket, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy átveszi az irányítást. Ez bármely olyan céget érinthet, amely korábban kórházaknak, iskoláknak és önkormányzatoknak dolgozott. Az új hatóság elvonhat ügyeket a „hagyományos” ügyészségtől, és vagyonzárolást is kezdeményezhet – emlékeztetett.
Tehát padláslesöprés helyett céges számla lesöprés jöhet. Senki ne gondolja, hogy ez csak nagy cégeket érinthet. Bármelyiket, amely politikai célkeresztbe kerül
– magyarázta. Kijelentette: ilyen példátlan jogkör-koncentrációval egyáltalán nem túlzó az ÁVH-s párhuzam.
Ez a hatóság szerinte a bosszúról, a vegzálásról szól, és arról, hogy lenyomja az ellenzéket. És éppen annyira szól arról, hogy politikai cirkusszal fedje el a kormányzóképesség hiányát, és azokat a lépéseket, amelyek a külföldi cimboráknak biztosan jók lesznek, de az országnak biztosan nem – fogalmazott az EP-képviselő. Hozzátette: Péter Gábor tényleg büszke lenne, mindig vannak örökösei.
Miért nem Ligeti Miklós?
A Magyar Nemzet arról írt, hogy az is közrejátszhatott abban, hogy mégsem Ligeti Miklós lett az NVVH elnöke, hogy több olyan ügyet is kivizsgált volna, amely érzékenyen érinti Magyar Pétert. Az általa vezetett Transparency International ugyanis korábban részletesen foglalkozott például a miniszterelnök és volt felesége, Varga Judit balatonhenyei ingatlanvásárlásának körülményeivel. Az ingatlanügyet külön is dokumentálták, mint a politikai elit tagjaira szabott, állami támogatásokkal való trükközés mintapéldáját.
Ligeti Miklós olyan ügyben is kezdeményezett hatósági eljárást, amely Magyar Péter állami vállalatvezetői múltját érintette. A Tisza elnöke 2024 februárjában a Partizánnak arról beszélt, hogy a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként írt alá túlárazott kommunikációs szerződéseket. A Transparency vezetője az augusztus 20-i ünnepségek vitatott közbeszerzése kapcsán pedig úgy nyilatkozott, hogy érdemes lenne vizsgálódni az ügyben.