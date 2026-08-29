Molnár Áron is összevitatkozott Magyar Péterrel Unger Anna kiválasztása miatt

Szombat délután tüntetést tartanak a Kossuth téren a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének megválasztása miatt. A demonstrációt azért hirdették meg, mert nagy felháborodást váltott ki, hogy az Országgyűlés Unger Anna Rózát választotta az új hivatal élére.

Unger Anna lett az NVVH vezetője (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Az Országgyűlés pénteken választotta meg Unger Annát az NVVH élére. A politológus hat évre kapott megbízást az új szervezet vezetésére. A nyomozati elnökhelyettes Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett.

Az elnöki tisztségre pályázott és meghallgatták Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját is.

Molnár Áron is vitába szállt Magyar Péterrel

Magyar Péter egyik támogatója, Molnár Áron is kifogásolta az elnökválasztást. A színész azt írta a közösségi oldalán:

Radikálisabb, szakmaibb döntések kellenek, le kell váltani a legfőbb ügyészt, és nem egy újabb Fidesz-katonát odaültetni, függetleníteni a bíróságot, mert 6 évnyi türelmünk nincs.

Szerinte nem csak új szervezetekre és szabályokra lenne szükség, hanem arra is, hogy az igazságszolgáltatás és a különböző hatóságok valóban függetlenül működjenek.

Bejegyzésére Magyar Péter úgy válaszolt, hogy már nem Nagy Gábor Bálint a legfőbb ügyész, és azt kérte, hogy ellenőrizze a tényeket, mielőtt kifejti a véleményét.

Válaszában Molnár Áron arról írt, hogy „Nagy Gábor Bálint volt legfőbb ügyész az ügyészi szervezet tagja maradt, jelenleg a legfőbb ügyészi tisztséget Lajtár István, a legfőbb ügyészhelyettes tölti be, aki Nagy helyettese volt”.

Csalódott tiszások

Melléthei-Barna Anna Ilona, Magyar Péter húga és Melléthei-Barna Márton felesége sem volt elégedett az NVVH új elnökének személyével. A miniszterelnök testvére is állást foglalt az Unger Anna pozícióba juttatása körül kialakult vitában.

Egy Facebook-poszt alatt kialakult vitában kiállt férje mellett, és rámutatott, hogy Melléthei-Barna Márton nem véletlenül szavazott nemmel a bizottságban Unger Annára. Emellett azt is érzékeltette, hogy szerinte Ligeti Miklós jobb választás lett volna.