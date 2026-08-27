Unger Annát jelölik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének

Unger Annát javasolja a parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal (NVVH) elnökének. A jelölésről a testület csütörtök délelőtti ülésén szavazott, miután kedden délelőtt meghallgatták az elnökjelölteket, akik válaszoltak a képviselők és civil szervezetek képviselőinek kérdéseire is. A bizottság hat igen, egy nem, egy tartózkodás mellett döntött Unger Anna jelöléséről.

Hárman jelentkeztek az NVVH elnökének: Unger Anna, Ligeti Miklós és Sárvári Nicholas (Forrás: Facebook)

Unger Anna mellett Ligeti Miklóst és Sárvári Nicholast hallgatta meg a bizottság. Az elnökhelyettesi pozícióra jelentkezett jelöltekről zárt ülésen döntöttek, és ugyancsak zárt ülésen hallgatták meg őket.

A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy

nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli,

a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították.

Unger Anna rendszerszinten tárná fel a korrupciót

Bizottsági meghallgatásán Unger Anna elmondta, hogy már több mint egy évtizede foglalkozik korrupcióval, kampány- és pártfinanszírozással, valamint autoriter rezsimek kialakulásával és demokratikus átmenetekkel. Meglátása szerint ha a korrupció feltáratlan marad, a pénzt megszerzők később is vissza tudnak élni ezzel a pénzzel, és folytatják a befolyásszerzést. Úgy látja, hogy Magyarországon nem egyszerűen korrupció volt, szerinte az, hogy létezett „felcsúti számvevőszék”, azt jelentette, hogy tulajdonképpen feudalizálták Magyarországot, és a gazdasági szereplőket bekényszerítették a politika alá. Azt is állította, hogy a politika a megszerzett pénzt arra is használta, hogy a jogállamot ellehetetlenítsék, a demokráciát felszámolják és az embereket megfélemlítsék.

Az NVVH feladatát nem abban jelölte meg, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem hogy rámutasson arra a rendszerre, amely létrehozta és működtette. Erre szükség van ahhoz, hogy meggátolják, hogy a jövőben ez újra megtörténhessen – tette hozzá. A korrupt emberek felkutatása mellett azt is feladatának nevezte, hogy

azok is előkerüljenek, akik hagyták és tétlenül nézték a folyamatot.

Szerinte bírósági ítéletekhez nem lesz elég néhány év, de az elkövetkező években fel lehet deríteni a „korrupt rendszert”.