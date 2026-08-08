Jöhetnek a megszorítások, ezeket vállalta a kormány az uniós pénzekért

Magyar Péter miniszterelnök jóváhagyta a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési listát, amely részletesen tartalmazza az uniós források megszerzéséhez vállalt intézkedéseket. Az uniós pénzekért cserébe többek között az adórendszer átalakítása, az állami kiadások felülvizsgálata és nemzetközi szakértő bevonása is szerepel a vállalások között – derül ki a Magyar Közlönyből.

Nagy változásokat vár el az EU az uniós forrásokért (Fotó: Mediaworks)

Brüsszel számos változtatást vár el az uniós forrásokért cserébe

A dokumentum alapján a kormánynak többek között olyan jogszabályokat kell hatályba léptetnie, amelyek megszüntetik a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi vállalatokra vonatkozó korlátozásokat. Ezeknek lehetővé kell tenniük, hogy a külföldi cégek üzleti tevékenységüket belföldi kiskereskedelmi vállalatként szervezzék át.

Az adórendszert is átalakítanák

Az uniós forrásokért cserébe a társasági adórendszert is felül kell vizsgálni, beleértve az adókulcsokat. A cél további társaságiadó-bevételek megszerzése, miközben a dokumentum szerint fenn kell tartani az adórendszer versenyképességét. Emellett

fokozatosan meg kell szüntetni egyes adókedvezményeket is.

A vállalások között szerepel az adók számának csökkentése is. A 2023. január 1-jén érvényben lévő 54 adónem számát legfeljebb 49-re kell mérsékelni. Az ideiglenes ágazati adók és a közüzemi adó nem számít bele az alapul vett 54 adónembe, ugyanakkor ezek kivezetése is napirenden van.

Külön feladatokat kapott a Pénzügyminisztérium a személyi jövedelemadóval kapcsolatban. A tárcának jelentést kell készítenie arról, miként lehetne egyszerűsíteni és egységesíteni az szja szabályait.

A dokumentum szerint ennek része lenne

bizonyos adókedvezmények megszüntetése,

az adófizetők számára az adózási szabályok közötti választás megkönnyítése, valamint a torzítónak vagy indokolatlannak nevezett ösztönzők csökkentése.

Három lépcsőben vizsgálják felül az állami kiadásokat

A vállalások egyik legfontosabb része az állami kiadások felülvizsgálata. A folyamat három fő lépésből áll:

Elsőként kormányhatározatban kell elindítani a kiadási felülvizsgálatot. Ebben meg kell határozni a részletes célokat és célértékeket, a felülvizsgálat módszertanát, valamint azt is, hogyan épülnek be az eredmények a költségvetési folyamatba. A módszertannak konkrét megtakarítási és hatékonysági célokat kell tartalmaznia az egyes kiadási területekre.

Másodszor a kormánynak legalább két kiadási területen két felülvizsgálatot kell összehangolnia és elvégeznie.

Harmadszor nemzetközi szakértőt kell megbízni, hogy technikai segítséget nyújtson a kiadási felülvizsgálatokhoz, illetve a későbbi két felülvizsgálat elkészítéséhez.

A dokumentum alapján tehát nemcsak az adórendszer átalakítására, hanem az állami kiadások rendszeres felülvizsgálatára is vállalást tett a kormány.