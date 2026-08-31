Fontos bejelentést tett Magyar Péter az uniós pénzekről

Magyar Péter szerint a kormány a vállalt határidőre teljesítette az uniós források megszerzéséhez szükséges valamennyi feltételt. A miniszterelnök hétfői Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy ezt követően „jöhetnek a brüsszeli pénzek”.
Magyar Péter hétfői Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy a kormány teljesítette az uniós pénzek megszerzéséhez szükséges feltételeket.
A vállalásunknak megfelelően, a mai határidőre minden feltételt teljesítettünk az uniós ezermilliárdok hazahozatalához. Jöhetnek a brüsszeli pénzek
– írta a miniszterelnök.
Ez férfimunka volt
– fogalmazott a kormányfő.
A miniszterelnök a bejegyzésben nem közölt további részleteket arról, hogy pontosan milyen feltételeket teljesítettek, illetve mekkora összegű uniós forrás érkezhet Magyarországra.
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