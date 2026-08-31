Fontos bejelentést tett Magyar Péter az uniós pénzekről

Magyar Péter hétfői Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy a kormány teljesítette az uniós pénzek megszerzéséhez szükséges feltételeket.

Az uniós pénzek érkezéséről tett bejelentést Magyar Péter

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A vállalásunknak megfelelően, a mai határidőre minden feltételt teljesítettünk az uniós ezermilliárdok hazahozatalához. Jöhetnek a brüsszeli pénzek

– írta a miniszterelnök.

Ez férfimunka volt

– fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök a bejegyzésben nem közölt további részleteket arról, hogy pontosan milyen feltételeket teljesítettek, illetve mekkora összegű uniós forrás érkezhet Magyarországra.