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uniós pénzek

Fontos bejelentést tett Magyar Péter az uniós pénzekről

27 perce
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Magyar Péter szerint a kormány a vállalt határidőre teljesítette az uniós források megszerzéséhez szükséges valamennyi feltételt. A miniszterelnök hétfői Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy ezt követően „jöhetnek a brüsszeli pénzek”.
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uniós pénzekMagyar PéterEurópai Unió

Magyar Péter hétfői Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy a kormány teljesítette az uniós pénzek megszerzéséhez szükséges feltételeket.

Az uniós pénzek érkezéséről tett bejelentést Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
Az uniós pénzek érkezéséről tett bejelentést Magyar Péter
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A vállalásunknak megfelelően, a mai határidőre minden feltételt teljesítettünk az uniós ezermilliárdok hazahozatalához. Jöhetnek a brüsszeli pénzek

– írta a miniszterelnök.

Ez férfimunka volt

– fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök a bejegyzésben nem közölt további részleteket arról, hogy pontosan milyen feltételeket teljesítettek, illetve mekkora összegű uniós forrás érkezhet Magyarországra.

 

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