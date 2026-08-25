Több mint 41 milliárd forintot spórolt az állam az árverseny miatt

"Mi kell ahhoz, hogy egy állami beszerzés több mint 41 milliárd forinttal legyen olcsóbb a becsült értéknél? Valódi verseny" - írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid. Magyarország közlekedési és beruházási minisztere elárulta, hogy valódi árversennyel sikerült több mint 41 milliárd forinttal a becsült érték alá szorítani a MÁV-csoport és a Magyar Közút közös gépjárműbeszerzésének költségét.

Vitézy Dávid Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Vitézy Dávid: több mint 41 milliárd forinttal a becsült érték alá szorult a gépjárműbeszerzések költsége

"Az ország legnagyobb állami vállalatai közé tartozó MÁV-csoport és a Magyar Közút még a választások előtt közös gépjárműbeszerzést indított legfeljebb 4113 db új jármű – személyautók, haszongépjárművek és speciális felépítményű járművek – négyéves tartós bérletéről, valamint a teljes körű flottakezelésről. A beszerzésre azért volt szükség, mert a jelenlegi flottaszerződések novemberben lejárnak, azok nem hosszabbíthatóak meg, miközben a MÁV és a Magyar Közút alapfeladatainak folyamatos ellátásához a megfelelő járműállományt továbbra is biztosítani kell.

A becsült érték nettó 89,1 milliárd forint volt, a nyertes ajánlatok végösszege – amelyet a MOL résztulajdonában álló Mercarius Flottakezelő Kft. adott – mégis majdnem a fele, 47,7 milliárd forint lett. Ez több mint 41 milliárd forintos megtakarítást jelent

- olvasható a miniszter posztjában.

Kiemelte, hogy az eredmény azt mutatja, hogy átlátható feltételekkel és valódi versennyel jelentős közpénzt lehet megtakarítani. "A mostani beszerzés egyes részeiben még a 2017-es szerződésekhez képest is alacsonyabb ajánlati árak születtek, közel 10 év inflációja után. Ez különösen jól mutatja, hogy mekkora jelentősége van a valódi árversenynek."

"A folyamatot a MÁV Szolgáltató Központ (MÁV SZK) bonyolította, amely a MÁV-csoport központosított beszerzései mellett informatikai, pénzügyi, HR- és logisztikai feladatok jelentős részét is ellátja.

A beszerzés döntő szakasza már az új kormány hivatalba lépése után zajlott: az elektronikus árlejtés során kialakult versenynek köszönhetően sikerült a végső árat jelentősen a korábban becsült költség alá szorítani.

Ez az eredmény önmagáért beszél: a szükséges járműveket és szolgáltatásokat úgy tudjuk biztosítani a MÁV és a Magyar Közút számára, hogy közben több mint 41 milliárd forinttal kevesebb közpénzt kell erre fordítani a becsült értékhez képest.



