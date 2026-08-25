Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
fejlesztés

Vitézy Dávid bejelentette: újabb ütemhez ért a Déli Körvasút építése

59 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook-oldalán jelentette be, hogy újabb ütemhez ért a Déli Körvasút építése, a fejlesztéséhez kapcsolódóan hat héten át forgalomkorlátozásra kell számítani. Vitézy Dávid arra is emlékeztetett: a Déli Körvasút országos jelentőségű vasúti fejlesztés Budapesten Kelenföld és Ferencváros között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fejlesztésVitézy Dáviddéli körvasútforgalomkorlátozás

Újabb ütemhez ért a Déli Körvasút építése, a fejlesztéséhez kapcsolódóan hat héten át forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a közlekedési és beruházási miniszter kedden a saját Facebook-oldalán. Vitézy Dávid emlékeztetett: a Déli Körvasút országos jelentőségű vasúti fejlesztés Budapesten Kelenföld és Ferencváros között. A beruházás keretében megújul a vasúti infrastruktúra, új megállóhelyek épülnek, továbbá átépítik a vasúti hidakat is.

2026.08.14 VITÉZY DÁVID KÖZLEKEDÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTER A KORMÁNY DÖNTÉSEIRŐL SZÓLÓ KÖZÖS KORMÁNYZATI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁRA.
Ezt közölte Vitézy Dávid / Fotó: Hatlaczki Balázs

Ezt közölte Vitézy Dávid

A fejlesztéshez kapcsolódóan most hat héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felől érkező autósokat érinti.

A munkálatok során a Rákóczi híd lehajtójánál a vasúti pálya vízelvezetésének kialakítását végzik el a szakemberek. A forgalomkorlátozás nem a teljes lehajtót érinti egyszerre, a sávlezárás a munkavégzés üteméhez igazodva, szakaszosan halad.

A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A Pesterzsébet - Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a Külső Mester utca használata javasolt.

A Déli Körvasút beruházásának célja, hogy jelentősen növekedjen a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés kapacitása, sűrűbbé, kiszámíthatóbbá váljon a vonatközlekedés - áll a bejegyzésben.

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Gubacsi híd újjáépítése, miután aláírták az új hídszerkezet és a csatlakozó vágányhálózat kivitelezési szerződését. Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter a minap azt közölte, a Gubacsi híd beruházása még az idén elkezdődhet, és 2029 végére vadonatúj híd szolgálhatja a vasúti áruszállítást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!