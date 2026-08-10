Vitézy Dávid: Fontos szakaszba lépett a Budapest–Belgrád vasútvonal újraindítása

A tesztidőszak célja, hogy a szakemberek az éles indulás előtt feltárják és kijavítsák az esetleges hibákat. A vasútvonal újraindításához emellett össze kell hangolni a határ két oldalán működő rendszereket, valamint a vasúttársaságok, a rendészeti szervek és a hatóságok munkáját.

A beruházás és a próbaüzem lezárása után a Budapest és Belgrád közötti vasúti kapcsolat a tervek szerint gyorsabbá, biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá válhat. Az új vonal Magyarország és Szerbia közlekedési összeköttetését, valamint a két ország gazdasági és logisztikai szerepét is erősítheti.