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Vitézy Dávid

Vitézy Dávid: Fontos szakaszba lépett a Budapest–Belgrád vasútvonal újraindítása

3 órája
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Újabb fontos szakaszához érkezett a Budapest–Belgrád vasútvonal újraindításának előkészítése. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint magyar és szerb szakemberek egyeztettek a hátralévő feladatokról, Kiskunhalason pedig már zajlanak az új forgalomirányító központ tesztjei.
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Vitézy DávidKiskunhalasSzabadkaBudapestBelgrádberuházásegyeztetésBudapest-Belgrád vasútvonalvasút

A magyar és a szerb fél Szabadkán tekintette át a nemzetközi vasúti kapcsolat elindításához szükséges további lépéseket. A tárgyaláson Vitézy Dávid és Aleksandra Sofronijević szerb közlekedési miniszter mellett a két ország vasúti, rendészeti és hatósági szakemberei is részt vettek.

Vitézy Dávid szerint Kiskunhalason már zajlanak a Budapest-Belgrád vasútvonal új forgalomirányító központjának tesztje
Vitézy Dávid szerint Kiskunhalason már zajlanak a Budapest-Belgrád vasútvonal új forgalomirányító központjának tesztjei (Forrás: YouTube/képernyőkép)

Csütörtökön újabb fontos lépést tettünk a Budapest–Belgrád vasútvonal újraindítása felé”

 – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid szerint már tesztelik az új irányítóközpontot

Az egyeztetést követően a résztvevők Kiskunhalason megtekintették az új forgalomirányító központot, valamint az elmúlt hetekben zajló úgynevezett sötétüzemi teszteket. Ezek során még menetrend szerinti vonatforgalom nélkül vizsgálják az irányítási, biztosítóberendezési és távközlési rendszerek működését.

Vitézy Dávid nem tudja megmondani, mikor indulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon

A tesztidőszak célja, hogy a szakemberek az éles indulás előtt feltárják és kijavítsák az esetleges hibákat. A vasútvonal újraindításához emellett össze kell hangolni a határ két oldalán működő rendszereket, valamint a vasúttársaságok, a rendészeti szervek és a hatóságok munkáját.

A beruházás és a próbaüzem lezárása után a Budapest és Belgrád közötti vasúti kapcsolat a tervek szerint gyorsabbá, biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá válhat. Az új vonal Magyarország és Szerbia közlekedési összeköttetését, valamint a két ország gazdasági és logisztikai szerepét is erősítheti.

 

 

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