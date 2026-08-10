Vitézy Dávid: Fontos szakaszba lépett a Budapest–Belgrád vasútvonal újraindítása

A magyar és a szerb fél Szabadkán tekintette át a nemzetközi vasúti kapcsolat elindításához szükséges további lépéseket. A tárgyaláson Vitézy Dávid és Aleksandra Sofronijević szerb közlekedési miniszter mellett a két ország vasúti, rendészeti és hatósági szakemberei is részt vettek.
Csütörtökön újabb fontos lépést tettünk a Budapest–Belgrád vasútvonal újraindítása felé”
– fogalmazott Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.
Vitézy Dávid szerint már tesztelik az új irányítóközpontot
Az egyeztetést követően a résztvevők Kiskunhalason megtekintették az új forgalomirányító központot, valamint az elmúlt hetekben zajló úgynevezett sötétüzemi teszteket. Ezek során még menetrend szerinti vonatforgalom nélkül vizsgálják az irányítási, biztosítóberendezési és távközlési rendszerek működését.
A tesztidőszak célja, hogy a szakemberek az éles indulás előtt feltárják és kijavítsák az esetleges hibákat. A vasútvonal újraindításához emellett össze kell hangolni a határ két oldalán működő rendszereket, valamint a vasúttársaságok, a rendészeti szervek és a hatóságok munkáját.
A beruházás és a próbaüzem lezárása után a Budapest és Belgrád közötti vasúti kapcsolat a tervek szerint gyorsabbá, biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá válhat. Az új vonal Magyarország és Szerbia közlekedési összeköttetését, valamint a két ország gazdasági és logisztikai szerepét is erősítheti.