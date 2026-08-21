Budapesttől Győrig tartó bicikliutat ígért Vitézy Dávid

Vitézy Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó, közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az EuroVelo 6 hálózat keretében.

Vitézy Dávid: Összefüggő kerékpárút-hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig - Fotó: 123RF

A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő, korszerű hálózat még nem jött létre, a mostani tervek ennek az állapotnak vetnek véget - írta, megjegyezve: az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Plusz által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt.

Ennek a tervezés most indul, 2028-tól kezdődhet az építkezés. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra.

Az EuroVelo-kerékpárútvonalak a teljes kontinenst behálózzák, és céljuk, hogy megteremtsék a magas színvonalú kerékpáros turizmus feltételeit. Emellett több helyen olyan gerincútként működnek, amelyet nemcsak turisták és kikapcsolódni vágyók, hanem a munkába vagy iskolába kerékpározók is használnak – emlékeztett a tárcavezető.

Magyarországon a kerékpárutak fejlesztésére is nagyobb figyelmet kell fordítani a jövőben – írta Vitézy Dávid.

Jelentős változásokról beszélt Vitézy Dávid

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Vitézy Dávid júliusban az Árpád hídon tartott rendkívüli sajtótájékoztatót, ahol megemlékezett a környéken az elmúlt időben történt súlyos balesetekről és részleteket osztott meg a mai induló online konzultációról.